- Reclami degli addetti alla protezione dei dati sulla formazione in materia di IA presso X

L'organizzazione europea per la protezione dei dati Noyb ha presentato reclami contro la piattaforma online di Elon Musk, X, in otto paesi UE. Le "procedure urgenti" avviate ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) a nome dei cittadini UE interessati riguardano il chatbot X Grok, il cui apprendimento automatico viene regolarmente alimentato dai contributi degli utenti.

Non essendo stati informati in anticipo e richiesti di autorizzare l'uso dei loro dati per l'apprendimento automatico, l'autorità irlandese per la protezione dei dati DPC, responsabile per X in Europa, aveva già intentato una causa contro la rete lo scorso martedì. Tuttavia, secondo l'associazione per la protezione dei dati Noyb, questa causa non va abbastanza a fondo poiché si occupa solo di aspetti secondari del caso.

Max Schrems, presidente di Noyb, ha dichiarato: "Le aziende che interagiscono direttamente con gli utenti devono semplicemente chiedere loro una decisione sì/no prima di utilizzare i loro dati. Lo fanno regolarmente per molte altre cose, quindi sarebbe sicuramente possibile per l'apprendimento automatico."

Urgentezza richiesta

Data la già avviata elaborazione dei dati degli individui per la tecnologia AI di X, Noyb ha richiesto una "procedura urgente" ai sensi dell'articolo 66 GDPR in Austria, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Spagna. Questa disposizione consente alle autorità per la protezione dei dati di emettere ordini provvisori e di prendere una decisione a livello UE attraverso il Comitato europeo per la protezione dei dati.

L'uso non autorizzato dei dati X e le impostazioni sulla privacy modificate sono stati notati dall'utente X @EasyBakedOven due settimane fa. La casella per consentire a Grok di utilizzare i contributi pubblici X in aggiunta alle interazioni dirette con il chatbot era automaticamente selezionata per tutti gli utenti.

Questa impostazione può essere modificata solo nella versione web di X e al momento non viene visualizzata nell'app per smartphone. X ha annunciato che questo cambierà presto.

Meta rinvia i piani - X li attua

La società Meta, sotto pressione dei protezionisti dei dati irlandesi, aveva rinviato i suoi piani per utilizzare i contributi pubblici degli utenti in Europa per addestrare i suoi modelli AI indefinitamente a giugno. In precedenza era stato criticato il fatto che Meta non prevedesse il consenso esplicito degli utenti, ma solo la possibilità di opporsi all'uso dei dati. X sta ora procedendo come aveva pianificato Meta.

Grok è stato progettato per competere con altri chatbot AI come ChatGPT di OpenAI o Claude di Anthropic. Il software non è sviluppato direttamente da X, ma dall'azienda xAI, che fa anche parte di Musk. Egli aveva acquistato Twitter in autunno 2022 per circa 44 miliardi di dollari e aveva rinominato il servizio X.

Noyb ritiene che X debba ottenere il consenso esplicito degli utenti prima di utilizzare i loro dati per l'apprendimento automatico, come già fanno per altre questioni, in linea con le dichiarazioni di Max Schrems. L'urgenza della situazione ha portato Noyb a richiedere una "procedura urgente" ai sensi dell'articolo 66 GDPR in diversi paesi UE, poiché X ha già iniziato a elaborare i dati degli utenti per la sua tecnologia AI.

