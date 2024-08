Recenti ricerche suggeriscono un potenziale legame tra infezioni da HPV ad alto rischio nei maschi e quantità elevate di spermatozoi non vitali.

HPV ad alto rischio sembra portare a "notevolmente più alte" incidenze di spermatozoi morti rispetto alle ceppi a basso rischio, secondo uno studio recente pubblicato sulla rivista Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Questa maggiore frequenza di morte degli spermatozoi potrebbe essere attribuita a un aumento dello stress ossidativo all'interno degli spermatozoi, che può portare alla degradazione del DNA o a una funzione compromessa.

In precedenza, numerosi studi hanno confermato che le infezioni da HPV influenzano le prestazioni degli spermatozoi. Tuttavia, relativamente pochi studi hanno indagato le conseguenze differenziali dei ceppi a basso rischio rispetto a quelli ad alto rischio, ha dichiarato la dottoressa Virginia Rivero, professore dell'Università Nazionale di Córdoba in Argentina e autore principale dello studio, in una email.

L'HPV include un vasto gruppo di oltre 150 virus trasmessi principalmente attraverso il contatto sessuale. Si stima che circa l'80% delle persone negli Stati Uniti contrae un'infezione da HPV nel corso della vita.

In genere, l'HPV si risolve naturalmente in due anni. Tuttavia, se le infezioni persistono, possono svilupparsi complicazioni della salute. I ceppi a basso rischio si manifestano principalmente come verruche, mentre quelli ad alto rischio sono stati collegati a un rischio maggiore di determinati tipi di cancro, tra cui il cancro cervicale, anale, penile e orofaringeo.

Rivero e i suoi colleghi hanno esaminato i dati di 205 uomini adulti che hanno fornito campioni di sperma in una clinica urologica argentina tra il 2018 e il 2021. Nessuno degli uomini era stato vaccinato contro l'HPV.

L'HPV è stato rilevato in 39 (19%) dei campioni, con infezioni ad alto rischio più diffuse. Il ceppo ad alto rischio HPV 16 era il più comune, presente in 16 campioni.

I ricercatori hanno diviso i campioni in tre categorie: HPV o altre infezioni urologiche non identificate, infezioni da HPV ad alto rischio rilevate e infezioni da HPV a basso rischio rilevate. Quindi hanno esaminato la qualità dello sperma in ciascun gruppo attraverso diverse analisi del seme.

L'analisi non ha rilevato alcun legame tra l'infezione da HPV e la riduzione degli indicatori comuni utilizzati per valutare la qualità del seme, come la concentrazione o la motilità degli spermatozoi. Tuttavia, i campioni degli uomini con infezioni da HPV ad alto rischio hanno mostrato 2,5 volte più morte degli spermatozoi rispetto a quelli con infezioni a basso rischio, ha notato Rivero.

Inoltre, i campioni con infezioni da HPV ad alto rischio hanno mostrato livelli più elevati di marcatori di stress cellulare rispetto ai campioni con infezioni da HPV a basso rischio e ai campioni senza rilevamento di HPV. Inoltre, i campioni con infezioni da HPV ad alto rischio hanno mostrato conteggi di leucociti più bassi, componenti essenziali del sistema immunitario del corpo.

"Le ceppi ad alto rischio di HPV arrecano maggiori danni agli spermatozoi e creano un ambiente locale immunosoppressivo, che potrebbe promuovere ulteriormente la presenza di altre infezioni", ha citato Rivero, suggerendo un potenziale vantaggio nell'esaminare gli uomini per l'HPV.

In generale, le donne vengono sottoposte a test per l'HPV durante gli esami PAP di routine per monitorare il cancro cervicale, ma i test per l'HPV non sono raccomandati per lo screening degli uomini negli Stati Uniti e non è stato autorizzato alcun metodo di screening dalla US Food and Drug Administration.

"In pratica clinica, i urologi di rado richiedono il test per l'HPV negli uomini e il test per il tipo di ceppo per distinguere quelli ad alto e basso rischio è ancora meno comune", ha notato Rivero. "Tuttavia, i nostri risultati indicano che determinare il tipo di ceppo dell'HPV sarebbe altamente vantaggioso".

Non c'è bisogno di panico tra le coppie che pianificano una gravidanza

Mentre lo studio aggiunge alle conoscenze esistenti sull'HPV negli uomini, le implicazioni cliniche per le coppie che cercano una gravidanza non dovrebbero essere esagerate, ha dichiarato il dottor Bobby Najari, urologo del NYU Langone Health di New York, che non ha partecipato allo studio recente.

Ad esempio, se la partner femminile risulta positiva per l'HPV ad alto rischio, potrebbe suggerire che anche il partner maschile è infetto, ma le coppie non devono preoccuparsi, ha sottolineato Najari.

"C'è stato un aumento significativo del numero di spermatozoi morti negli uomini con HPV ad alto rischio, ma in generale, il numero di spermatozoi morti era relativamente basso in tutti gli uomini, inclusi quelli con HPV ad alto rischio", ha sottolineato. "Non credo che quegli spermatozoi siano gli spermatozoi che contribuiscono alla gravidanza, sia attraverso la gravidanza naturale che attraverso la tecnologia riproduttiva assistita. Gli spermatozoi che muoiono non sono gli spermatozoi che nuotano vigorosamente e fanno il viaggio per fecondare l'uovo".

"In realtà, trovo rassicurante che gli indicatori più importanti del potenziale riproduttivo maschile - la conta degli spermatozoi e la motilità degli spermatozoi - fossero simili tra gli uomini con infezioni da HPV ad alto rischio e gli altri uomini", ha concluso Najari. "La situazione principale in cui vedo rilevante questo studio è un uomo con una produzione di spermatozoi già gravemente compromessa. Questo studio mi preoccuperebbe che un'infezione da HPV ad alto rischio peggiorerebbe una situazione già negativa. Purtroppo, non ci sono metodi clinicamente disponibili per diagnosticare l'infezione da HPV negli uomini al di fuori dei segni visibili di verruche o cancro penile".

Lo studio sembra sollevare più domande che risposte, suggerendo che ulteriori indagini sull'HPV negli uomini potrebbero aiutare a identificare se le infezioni da HPV ad alto rischio influenzano la fertilità e gli esiti della gravidanza e fino a che punto, ha aggiunto la dottoressa Janet Choi, un endocrinologo riproduttivo e ginecologo che riveste il ruolo di chief medical officer di Progyny.

Mentre lo studio non ha rilevato anomalie diffuse del seme correlate all'HPV, hanno notato che gli uomini con HPV ad alto rischio tendevano ad avere una maggiore proporzione di spermatozoi non vitali. Ciò potrebbe indicare un aumento della frammentazione del DNA, un fattore legato all'infertilità e agli aborti spontanei negli studi precedenti, come suggerito da Choi, che non ha partecipato allo studio.

Un'evoluzione interessante sarebbe confrontare gli uomini che affrontano l'infertilità e le anomalie del seme con quelli che hanno un seme normale, insieme ai loro partner affetti da infertilità non correlata. Ciò aiuterebbe a chiarire il legame, poiché gli studi precedenti hanno mostrato una prevalenza di HPV rilevabile negli uomini con infertilità maschile e seme anomalo, indicando almeno un'associazione, se non un possibile legame, tra i due.

Varie ricerche hanno implicato l'impatto del papillomavirus umano (HPV) sui componenti del seme e la possibilità di influire sulla conta, motilità, integrità, morfologia e concentrazione degli spermatozoi, potenzialmente influenzando la fertilità. Tuttavia, altri studi hanno riferito che non c'è differenza statistica nella concentrazione degli spermatozoi tra campioni di seme negativi e positivi per l'HPV e non sono riusciti a stabilire un ruolo per l'infezione da HPV nell'infertilità maschile.

La rilevanza clinica di questo studio per la fertilità rimane incerta, secondo il dottor Lipps, un esperto di malattie infettive del The Ohio State University Wexner Medical Center, che non ha partecipato alla ricerca.

"Questa ricerca non ha determinato se queste differenze portano a una riduzione significativa della fertilità maschile. Il limite principale di questo studio è il piccolo campione - su 205 uomini analizzati nello studio, l'HPV è stato rilevato solo in 39 campioni", ha scritto Lipps in una email.

"Nel complesso, i risultati di questo studio sono preliminari. Sono necessari ulteriori studi con campioni più grandi per confermare l'impatto dell'infezione da HPV sulla fertilità maschile. Se qualcuno ha preoccupazioni riguardo a problemi di fertilità, è consigliabile consultare il proprio medico per una valutazione. È importante ricordare che l'HPV è prevenibile - c'è un vaccino disponibile."

Ridurre il rischio di HPV

Anche se l'HPV non può essere curato, un vaccino può prevenire le infezioni.

"Le infezioni da HPV causate da ceppi ad alto rischio possono essere completamente prevenute attraverso la vaccinazione. Se i genitori vogliono migliorare le loro possibilità di avere nipoti, devono assicurarsi che i loro figli siano vaccinati completamente contro l'HPV a un'età appropriata", ha suggerito Najari.

Il CDC consiglia due dosi del vaccino HPV per i ragazzi e le ragazze di 11 e 12 anni. La prima dose dovrebbe essere somministrata intorno a quell'età e la seconda dose dovrebbe seguire da 6 a 12 mesi dopo. I ragazzi e le ragazze che iniziano la serie di vaccinazioni dopo il loro 15° compleanno richiedono tre dosi somministrate in sei mesi. La vaccinazione non è raccomandata per le persone di età superiore a 26 anni.

I dati di un CDC report pubblicato giovedì indicano che le vaccinazioni contro l'HPV tra i teenager americani non sono aumentate dalla pandemia e c'è stato un calo nella percentuale di adolescenti che hanno completato la vaccinazione contro l'HPV all'età di 13 anni tra quelli nati nel 2010 rispetto a quelli nati nel 2007.

Dal 2015 al 2023, si stima che il 52,9% degli adolescenti nati nel 2007 erano aggiornati con la loro vaccinazione contro l'HPV all'età di 13 anni, mentre il 45,8% di quelli nati nel 2010 erano aggiornati, secondo il report.

Ciò suggerisce che tra quelli nati nel 2010, la copertura all'età di 13 anni era simile ai livelli pre-pandemici, ma la percentuale di quelli che erano aggiornati era 7,1 punti percentuali inferiore rispetto a quelli del 2007.

"La vaccinazione contro l'HPV è vitale per prevenire i tumori correlati all'HPV", hanno detto i ricercatori del CDC. "although HPV vaccine initiation by birth year has returned to pre-pandemic levels, further efforts are needed to increase HPV vaccination coverage."

Metodi aggiuntivi per proteggersi dall'HPV includono l'uso di preservativi durante il rapporto sessuale o, per le donne, l'esecuzione di test HPV durante gli esami Pap regolari.

L'aumento della frequenza della morte degli spermatozoi negli uomini con infezioni da HPV a rischio alto potrebbe avere un impatto negativo sulla loro salute riproduttiva, poiché sono stati osservati livelli più alti di marcatori di stress cellulare e conteggi di leucociti più bassi in questi campioni. La vaccinazione regolare contro l'HPV può aiutare a prevenire le infezioni da HPV, che sono principalmente trasmesse attraverso il contatto sessuale, per ridurre il rischio di complicazioni

