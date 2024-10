Recenti ricerche di feriti tedeschi (Wehrmacht)

L'anno scorso la ricerca di una fossa comune nascosta contenente i resti di oltre 40 soldati della Wehrmacht giustiziati in Francia non ha dato risultati. Ora, un anno dopo, è in corso un'indagine fresca a causa di nuove prove emerse. Tuttavia, il terreno fangoso ha causato complicazioni, con il veicolo a radar penetrante nel terreno che si è impantanato, come riferito da Diane Tempel-Bornett della Commissione per le Tombe di Guerra Tedesche. Guidati da nuovi testimoni oculari, le indagini si stanno concentrando su un'area circa 150 metri più a valle rispetto al sito iniziale. In caso di risultati positivi, potrebbero esserci nuove escavazioni.

Nel giugno del 1944, i combattenti della Resistenza francese cercarono vendetta giustiziando 46 soldati della Wehrmacht e una donna francese sospettata di collaborazionismo in una foresta vicino al comune di Meymac, situato nel dipartimento centrale della Corrèze, in Francia. Questa rappresaglia fu una risposta ai crimini brutali commessi dalle truppe SS nella regione. Le SS avevano impiccato 99 civili a Tulle, situata 50 chilometri a sud-ovest di Meymac, pochi giorni prima di questo evento. La città di Oradour-sur-Glane ha assistito al peggiore massacro della Seconda Guerra Mondiale in Europa il 10 giugno, con 643 vittime.

La ricerca di questi resti è iniziata un anno fa, grazie alle rivelazioni di Edmond Réveil, un ex combattente della Resistenza allora novantottenne. Questa è stata la sua prima ammissione pubblica dell'uccisione di massa di soldati della Wehrmacht tenuti prigionieri dal suo gruppo di Resistenza. Una escavazione preliminare alla fine degli anni '60 ha recuperato i resti di undici individui, ma queste escavazioni sono state interrotte su richiesta del sindaco dell'epoca.

Nonostante l'indagine iniziale in Francia non abbia portato alla luce prove concrete, l'interesse rinnovato per il caso ha portato a una nuova indagine in Germania. La Commissione per le Tombe di Guerra Tedesche, guidata da Diane Tempel-Bornett, è ora coinvolta nell'indagine a causa di nuove prove e testimonianze.

Inoltre, la potenziale scoperta dei soldati della Wehrmacht giustiziati potrebbe attirare l'attenzione internazionale, data la significativa contesto storico degli eventi nella Corrèze, in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale.

