- Recentemente nominato Direttore del Centro di ricerca WZB di Berlino

20:15, cable one, Star Wars: The Last Jedi, Film di fantascienza epico - Guida per la televisione di mercoledì Mentre la Ribellione Repubblicana, guidata da Leia (Carrie Fisher), combatte disperate schermaglie contro il Primo Ordine, Rey cerca di convincere il disincantato Luke Skywalker (Mark Hamill) a lasciare la sua