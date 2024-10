Recentemente, la campagna pubblicitaria di Harris ha criticato la gestione di Trump della fornitura di aiuti in caso di catastrofi.

Titolo cambiato in: "Ritieni" - L'annuncio svelato inizialmente da CNN

Questo annuncio, denominato "Ritieni", è stato ottenuto in esclusiva da CNN come risposta alle accuse di Trump sulla risposta federale all'uragano Helene. Trump ha fatto affermazioni come l'uso improprio da parte di Harris dei fondi FEMA per l'alloggiamento di "migranti non autorizzati" e l'abbandono presunto da parte dell'amministrazione Biden e dei leader democratici di alcune comunità della Carolina del Nord a causa di pregiudizi di partito. Con l'uragano Milton, di categoria 5, in procinto di colpire la Florida il prossimo mercoledì, questo nuovo annuncio è emerso.

Olivia Troye, ex assistente del vicepresidente Mike Pence, e Kevin Carroll, ex funzionario della sicurezza interna di Trump, raccontano incidenti del mandato di Trump nell'annuncio, in cui si afferma che Trump ha proposto di negare l'aiuto ai disastri agli stati che non lo hanno votato.

Carroll afferma nell'annuncio: "Lui accennava a non offrire aiuti agli stati che non lo sostenevano".

Troye aggiunge: "Ricordo un incidente dopo un incendio in California quando ha rifiutato di concedere i soccorsi a causa dello stato democratico. Come staff, abbiamo elencato i voti che aveva ottenuto nelle aree colpite, sperando di convincerlo: 'Questi erano i tuoi sostenitori'. Questo comportamento non è normale".

Carroll e Troye dichiarano nell'annuncio che supporteranno Harris. Troye ha espresso in precedenza il suo sostegno a Harris e ha tenuto un discorso durante la Convention nazionale democratica, criticando aspramente Trump.

In risposta alla richiesta di commento di CNN, la campagna di Trump è rimasta in silenzio.

Il rilascio dell'annuncio segue la revisione di Trump da parte di Politico's E&E News, che sostiene "Trump ha mostrato comportamenti di parte in alcune occasioni in risposta ai disastri e in almeno tre casi ha ritardato o negato l'aiuto ai disastri alle aree che considerava ostili, o ha fatto di più per gli stati a favore di Trump".

Il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung, ha respinto le accuse, definendole "solo fantasie di qualcuno".

L'amministrazione Biden è stata criticata per la sua risposta all'uragano Helene nella Carolina del Nord e nella Georgia. Trump e il suo entourage hanno intensificato gli attacchi contro Harris, accusandola di essere più interessata alla sua candidatura presidenziale che ad aiutare coloro che sono stati colpiti dalla catastrofe dell'uragano.

Entrambi Trump e Harris hanno visitato di recente la Carolina del Nord e la Georgia, incontrando funzionari locali.

In risposta alle accuse di Trump, Harris ha parlato con i reporter il lunedì alla Joint Base Andrews, sostenendo: "C'è una quantità enorme di disinformazione e informazioni errate diffuse dal presidente uscente riguardo alla disponibilità dell'assistenza, in particolare per i sopravvissuti dell'uragano Helene. È incredibilmente irresponsabile, è su di lui, non su di te".

Harris ha anche affrontato le accuse del governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, di aver ignorato i suoi tentativi di contattarlo. (Tuttavia, DeSantis ha detto di non essere a conoscenza dei tentativi di Harris di contattarlo.)

"Le persone hanno bisogno di aiuto in questo momento e l'indulgenza in giochi politici durante questi momenti difficili - questi sono effettivamente situazioni di emergenza - è incredibilmente irresponsabile e egoista, che priorizza i giochi politici piuttosto che adempiere al proprio dovere di priorizzare le persone", ha condannato Harris il lunedì.

L'annuncio è parte dell'investimento della campagna Harris-Walz di 370 milioni di dollari nelle riserve di annunci digitali e televisivi tra il giorno del lavoro e il giorno delle elezioni, come riferito dalla campagna Harris a CNN. L'annuncio inizierà a essere trasmesso giovedì sera su piattaforme digitali e social media negli stati chiave.

Questo annuncio, intitolato "Ritieni", critica le azioni politiche del presidente Trump, accusandolo specificamente di un eventuale uso improprio dei fondi per l'aiuto ai disastri in base alle affiliazioni politiche.

Il rilascio di questo annuncio arriva in un momento di intensi dibattiti politici, con l'amministrazione Biden e la campagna Trump che affrontano accuse sulla loro risposta all'uragano Helene.

