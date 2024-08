- Recentemente in Islanda si è verificata un'eruzione vulcanica.

In Islanda, la terra sta eruttando lava in grandi quantità ancora una volta. Lo scorso giovedì notte, la sesta eruzione vulcanica in otto mesi è iniziata sull'isola dell'Atlantico del Nord. Le immagini riprese da RUV hanno mostrato lava che scorreva da una lunga fessura situata sulla penisola di Reykjanes, a sud-ovest di Reykjavik, la capitale. Il broadcaster ha dichiarato che un forte terremoto si è verificato in precedenza.

La penisola ha sperimentato simili eruzioni da fessura dal marzo 2021, poiché la roccia fusa è emersa da una lunga crepa nella crosta terrestre. Tuttavia, rimane incerto se questa ultima eruzione rappresenti una minaccia per il villaggio costiero di Grindavík, che è stato evacuato in diverse occasioni in passato. Come precauzione, gli abitanti sono stati nuovamente spostati, secondo RUV, come riportato dal dipartimento dei vigili del fuoco.

La lava di un'eruzione precedente ha devastato diverse proprietà ai margini di Grindavík in gennaio. Questo piccolo villaggio si trova a circa 40 chilometri a sud-ovest di Reykjavik.

La penisola di Reykjanes, con la sua storia di attività vulcanica, è di nuovo alle prese con una nuova eruzione. Questo ultimo evento vulcanico ha portato all'evacuazione di Grindavík, un villaggio che è stato colpito dalla lava in passato.

Leggi anche: