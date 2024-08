- Recentemente esprime emotivamente i suoi sentimenti verso i suoi sostenitori

Manuel Neuer, in una commovente lettera ai suoi sostenitori, si apre dopo il suo addio alla squadra della nazionale di calcio tedesca. Ammette che non è solito farlo, essendo una persona riservata, ma l'occasione lo richiedeva più di un semplice post su Instagram. "Volevo esprimere cosa significa la Germania per me, cosa significa il calcio per me," dice il portiere esperto su "The Players' Tribune".

Il 38enne, che ha trionfato nel 2014 ai Mondiali, descrive nei dettagli le settimane successive alla sua ferita alla gamba. Il suo recupero, il suo ritorno in campo e la sua partecipazione ai tornei europei casalinghi compaiono nella sua narrazione. "Essere convocato per quel torneo è stato uno dei momenti più onorevoli della mia vita," ricorda il portiere del Bayern Monaco, definendolo un "piccolo miracolo".

Neuer ha condiviso i suoi pensieri sui giorni successivi al torneo e le vacanze. "Sentivo che l'aspetto emotivo di me stesso desiderava di più," ha scritto. Se avesse continuato, sarebbe stato per il Mondiale del 2026, che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico. A 40 anni, avrebbe partecipato a questo grande palcoscenico. "Al momento, mi sento benissimo nel mio corpo, ma nessuno può prevedere il futuro," ha scritto. La sua decisione è stata consolidata attraverso discussioni con i suoi cari: "Questo è il momento giusto."

Adesso si concentra sul Bayern Monaco. "A 38 anni, ho ancora l'entusiasmo infantile per il calcio. Se vedo una palla a 20 metri di distanza, non posso fare a meno di correre e interagire con essa - respingerla, header... qualsiasi cosa," dice Neuer. Il giorno in cui perderà quell'entusiasmo sarà il suo giorno di ritiro. Conclude la sua lettera esprimendo la sua gratitudine: "Grazie per tutto. Il vostro portiere - Manu."

In questa lettera commovente, Neuer menziona il suo amore per il FC Bayern Monaco, dicendo: "Al Bayern Monaco, ho ancora l'entusiasmo infantile per il calcio." In seguito, riflettendo sul suo futuro, aggiunge: "La mia decisione di non partecipare al Mondiale del 2026 è stata presa anche alla luce del mio impegno con il FC Bayern Monaco."

