- Reazione chimica nel container - 13 feriti

A causa di una reazione chimica in un contenitore pieno di detriti edili a Kaisersbach (distretto di Rems-Murr), 13 persone sono rimaste ferite. Secondo i resoconti della polizia, il contenitore ha iniziato a fumare nella serata di giovedì. Si presume che il proprietario della casa avesse gettato anche una lattina di metallo contenente fosfuro di calcio, precedentemente utilizzato come disinfestante.

I detriti edili, secondo la polizia, erano stati impregnati dall'acqua delle inondazioni. La sostanza ha reagito con questa umidità, producendo fumo.both il residente e i pompieri inizialmente hanno pensato che fosse un incendio. Tuttavia, i tentativi di spegnerlo con l'acqua hanno intensificato la reazione chimica e la produzione di fumo.

Il residente e dodici pompieri sono stati portati in ospedale per irritazione respiratoria. Una squadra di intervento per sostanze pericolose dei vigili del fuoco è stata in grado di neutralizzare e rendere innocuo il gas. Una strada vicina ha dovuto rimanere chiusa fino alle prime ore del mattino.

