Real Madrid e Barcellona superano a fatica avversari di serie inferiore nella Copa del Rey

Nella rivincita degli ottavi di finale della scorsa stagione, il Real ha battuto l'Alcoyano per 3-1 grazie alle reti di Éder Militão e Marco Asensio, oltre a un autogol del 42enne portiere dell'Alcoyano José Juan.

La scorsa stagione, l'Alcoyano aveva stupito i Los Blancos con una vittoria per 2-1 ai tempi supplementari nella stessa fase della competizione. La partita di mercoledì sembrava andare nella stessa direzione, dopo che Dani Vega aveva pareggiato per i padroni di casa al 66' con una splendida rete individuale.

Tuttavia, sono bastati 10 minuti perché il Real tornasse in vantaggio grazie a una deviazione fortuita di Asensio, prima che lo sfortunato autogol di José Juan assicurasse che non si sarebbe ripetuto il gigantesco ko.

Nonostante la vittoria, l'allenatore Carlo Ancelotti sarà sicuramente preoccupato per il fatto che la sua squadra è sembrata la migliore per gran parte della partita, pochi giorni dopo che l'italiano ha detto che i suoi giocatori "sono rimasti in vacanza per un giorno in più" dopo la sconfitta in campionato contro il modesto Getafe nel fine settimana.

Altrove, il Barça ha dovuto rimontare per battere il Deportivo Linares, mentre Dani Alves ha fatto la sua prima apparizione per il club catalano dopo aver lasciato il club nel 2016.

L'allenatore Xavi ha scelto di far riposare diverse stelle, nonostante la sua squadra fosse già decimata dagli infortuni e dai casi di Covid, e i Blaugrana si sono ritrovati in svantaggio dopo soli 19 minuti, quando Hugo Díaz ha portato in vantaggio il Linares.

Con la squadra ancora in svantaggio all'intervallo, Xavi è stato costretto a tirare fuori i pezzi grossi: Frenkie de Jong, Gerard Pique e Ousmane Dembélé sono entrati in campo nel secondo tempo.

È stato proprio Dembélé a trovare il pareggio per il Barça poco dopo l'ora di gioco, infilando un tiro sotto il portiere del Linares Brimah Razak, prima che il giovane prodotto de La Masía Ferran Jutglà segnasse il gol della vittoria pochi minuti dopo.

Alves, oggi 38enne, ha dovuto aspettare fino a gennaio per il suo secondo debutto al Barcellona, dopo essere stato ingaggiato dal club a novembre.

Il terzino brasiliano ha vissuto un primo periodo ricco di trofei nel club catalano tra il 2008 e il 2016, vincendo sei titoli della Liga e tre trofei della Champions League mentre la squadra di Pep Guardiola dominava il calcio europeo.

Fonte: edition.cnn.com