- Reaczioni all'annuncio del concerto di Taylor Swift: "Si tratta di attaccare le donne"

Organizzatori di Eventi Annullano Tutti e Tre i Concerti di Taylor Swift a Vienna

Gli organizzatori dei concerti di Taylor Swift a Vienna hanno annullato tutti e tre gli spettacoli previsti la vigilia del primo evento. La ragione addotta è stata un sospetto attacco terroristico pianificato allo stadio Ernst Happel. "Non avevamo altra scelta", ha dichiarato Barracuda Music, l'organizzatore dell'evento, sul loro sito web.

Reazioni alla Cancellazione del Concerto di Taylor Swift

La notizia shock ha suscitato un putiferio online, non solo tra i fan delusi che avevano atteso il concerto per molto tempo. "Attaccare un concerto di Taylor Swift significa prendere di mira donne e ragazze. Ancora una volta. Il collegamento tra il terrorismo e la violenza maschile deve essere fatto", ha scritto la giornalista del "Daily Telegraph" Suzanne Moore su X. Moore non è l'unica a stabilire il collegamento con il misoginia. "Non puoi dirmi che il femminicidio e il misoginia non sono epidemie. Tre bambine sono state uccise in una lezione di danza. I concerti sono stati cancellati a causa di minacce terroristiche. Sono assolutamente sconvolta dalla mancanza di responsabilità dei media nell'istigare i giovani uomini", ha scritto un utente.

Si riferisce all'attacco con il coltello a Southport, Inghilterra, dove un giovane uomo ha ucciso tre bambini e ne ha feriti diversi altri. "Non è una coincidenza che tre ragazze siano state uccise a un evento di Taylor Swift e nove giorni dopo il suo concerto sia attaccato. Se credi il contrario, sei incredibilmente ingenuo riguardo all'aumento dei crimini d'odio misogini e agli uomini radicalizzati online che li commettono", ha commentato un utente.

"Questo attacco ai concerti di Taylor Swift è pianificato principalmente per prendere di mira e fare del male alle donne. Dobbiamo parlare di come entrambi i sospetti erano ragazzi sotto i 20 anni e di come la generazione più giovane di ragazzi è violentemente misogina. Quello che non faremo è incolpare Taylor o l'Islam", ha scritto un utente di X.

Misoginia

I concerti di Swift sono noti per essere uno spazio sicuro per le ragazze e le donne. I fan hanno recentemente segnalato un'atmosfera generalmente pacifica. Ai concerti di Swift, le fan per lo più femminili possono esprimersi come vogliono essere. Il valore più importante: la tolleranza.

"Mi sento male nel vedere persone che cercano intenzionalmente di distruggere gli spazi in cui le persone, soprattutto le donne, si sentono al sicuro, felici e libere di essere se stesse perché hanno un profondo odio misogino nei confronti di Taylor Swift", ha scritto un utente su X. Altri fan argomentano lì che ora è facile capire perché Swift di solito tiene per sé i suoi commenti politici. "THIS è il motivo per cui Taylor Swift non ha parlato politicamente. Più di 150 spettacoli internazionali dove sono in gioco milioni di vite", ha commentato un utente.

Uomini e ragazzi erano tra coloro che hanno espresso la loro delusione e preoccupazione dopo l'annullamento dei concerti di Taylor Swift a causa di minacce terroristiche sospette. Il collegamento tra l'attacco con il coltello a Southport e le minacce terroristiche ai concerti di Swift ha portato alcuni utenti a discutere dell'aumento dei crimini d'odio misogini e del ruolo degli uomini radicalizzati in questi incidenti.

