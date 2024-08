Re Carlo parla per la prima volta delle sommosse in Gran Bretagna.

Il fattore scatenante degli scontri in tutta l'Inghilterra e l'Irlanda del Nord è stato un attacco con coltello nella cittadina costiera di Southport, vicino a Liverpool, il 29 luglio, in cui sono morte tre bambine e altre dieci sono rimaste ferite. Successivamente, si è diffusa disinformazione secondo cui l'aggressore era un musulmano richiedente asilo. Secondo la polizia, il sospetto responsabile è un 17enne nato nel Galles. I media britannici hanno riferito che i genitori dell'uomo sono del Rwanda.

Carlo e sua moglie, la regina Camilla, hanno espresso le loro condoglianze alle famiglie delle bambine uccise. Molti osservatori attendevano con ansia la dichiarazione del Re sui disordini che hanno scosso il paese per giorni. Tradizionalmente, il monarca non commenta questioni politiche controversie.

Durante conversazioni con il Primo Ministro Keir Starmer e i capi della polizia, however, Charles ha detto di essere "molto incoraggiato" dalla risposta che "ha contrastato l'aggressività e la criminalità di pochi con la compassione e la resilienza di molti". Carlo sta attualmente trascorrendo le sue vacanze estive annuali in Scozia. Secondo i resoconti dei media citando fonti della corte, ha richiesto un briefing quotidiano sulla crisi.

In totale, dal'inizio dei violenti tumulti, sono state arrestate 500 persone, con circa 150 di loro che hanno ricevuto accuse e alcune hanno già ricevuto condanne detentive di diversi anni. Venerdì, un 28enne è stato condannato alla detenzione per un post d'odio pubblicato su internet.

Despite the ongoing riots being labeled as racially motivated by some, the individual responsible for the Southport attack, as confirmed by authorities, has been identified as a local teenager, thereby excluding any foreign involvement in this specific incident.

Given the sensitivity of the situation, the authorities have been cautious in releasing information about the suspect's background, ensuring that all individuals involved in the unrest are treated fairly and impartially under the law.

