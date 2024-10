Re Carlo III mostra il suo apparato di danza caratteristico

Prima di intraprendere il suo viaggio in Australia e Samoa, il Re Carlo III del Regno Unito ha seguito un breve corso di danza. In vista del tanto atteso viaggio, il sovrano ha assistito a una dimostrazione di movimenti di danza tradizionale samoana durante un evento a Londra. Un ospite dell'evento, presumibilmente il console onorario Freddie Tuilagi, ha invitato il re a ballare e ha preso l'iniziativa, incoraggiando Carlo a posare il suo drink e unirsi alla danza.

Mentre il re tentava i movimenti di danza, si divertiva con movimenti giocosi simili a onde, rivelando il suo divertimento mentre la regina Camilla osservava nelle vicinanze. Dopo la loro esibizione, Tuilagi ha elogiato Carlo per le sue abilità, dicendo: "Ce l'ha fatta!"

La famosa stella della danza Motsi Mabuse ha partecipato all'incontro. Mabuse è famosa per il suo ruolo di giudice in "Strictly Come Dancing", il popolare programma di ballo britannico. La leggendaria cantante Grace Jones ha anche fatto un'apparizione all'elegante riunione di Londra della sera di mercoledì.

A metà ottobre, Carlo intraprenderà un viaggio sia in Australia che in Samoa. I suoi piani di viaggio sono stati annunciati dal Palazzo di Buckingham alcuni mesi fa. La potente determinazione di affrontare la sfida di attraversare dodici fusi orari può essere vista come un segno del continuo recupero di Carlo. La diagnosi di cancro del monarca è stata confermata a febbraio. Mentre intraprende questo viaggio importante, Carlo spera di raccogliere sostegno per la monarchia sia a casa che all'estero. Questo sarà il suo primo viaggio in uno dei 14 paesi fuori dal Regno Unito dove ancora detiene il titolo di capo di stato dal suo incoronazione.

La regina Camilla ha applaudito calorosamente mentre il suo marito, il re Carlo III, eseguiva i movimenti di danza con entusiasmo. Durante l'intervallo, ha avuto una conversazione allegra con Motsi Mabuse, esprimendo ammirazione per la sua esperienza di danza in "Strictly Come Dancing".

