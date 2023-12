Re Carlo III invita alla compassione nel discorso di Natale

Il messaggio di Natale - una tradizione reale che risale a oltre 90 anni fa - è stato filmato nella Centre Room di Buckingham Palace, da cui si accede al famoso balcone che si affaccia sul Queen Victoria Memorial e su The Mall.

Riflettendo sugli ultimi 12 mesi, il Re ha fatto leva sull'elemento centrale della fede cristiana: trattare gli altri come si vorrebbe essere trattati.

"In un momento di conflitti sempre più tragici in tutto il mondo, prego che possiamo anche fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggerci a vicenda", ha detto Carlo. Le parole di Gesù sembrano più che mai attuali: "Fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi"".

Il sovrano settantacinquenne, che per gran parte della sua vita è stato un appassionato sostenitore delle questioni ecologiche e che di recente ha parlato al vertice sul clima COP28, ha anche toccato il tema dell'ambiente durante il suo discorso.

Ha detto alla nazione e al Commonwealth che, dopo decenni di campagne ambientali, ha tratto "grande ispirazione" nel vedere "una crescente consapevolezza di come dobbiamo proteggere la Terra e il nostro mondo naturale come unica casa che tutti condividiamo".

Mentre trasmetteva il suo messaggio di festa, si vedeva sopra le spalle del monarca un albero di Natale ripiantumabile, adornato con decorazioni sostenibili realizzate con legno, vetro, carta, pigne e arance secche.

"In quest'ultimo anno il mio cuore è stato riscaldato da innumerevoli esempi di modi fantasiosi in cui le persone si prendono cura l'una dell'altra, facendo il passo più lungo della gamba per aiutare coloro che li circondano semplicemente perché sanno che è la cosa giusta da fare: al lavoro e a casa, all'interno delle comunità e tra di esse", ha detto Re Carlo.

Il monarca ha anche reso omaggio all'"esercito disinteressato" di volontari che sostengono le loro comunità, definendoli la "spina dorsale essenziale della nostra società".

Carlo ha aggiunto che lui e sua moglie sono stati "deliziati" dalla presenza di rappresentanti della comunità tra i fedeli dell'incoronazione di maggio. "La loro presenza ha significato molto per entrambi e ha sottolineato il significato stesso dell'incoronazione: soprattutto, una chiamata a tutti noi a servirci l'un l'altro, ad amare e a prenderci cura di tutti", ha detto.

Insieme al messaggio del Re sono stati proiettati i filmati del servizio di incoronazione e dell'apparizione sul balcone. Altri momenti salienti dell'anno hanno mostrato i membri della famiglia reale durante vari impegni.

Re Carlo e la Regina Camilla sono stati mostrati mentre visitavano un centro di distribuzione di cibo in eccedenza fuori Londra, in occasione del lancio del Coronation Food Project a novembre. Il Principe e la Principessa del Galles, con i loro figli, sono stati visti aiutare gli scout durante le celebrazioni del weekend dell'incoronazione. Il Principe Edoardo e la moglie Sophie hanno partecipato a eventi in Scozia, mentre Anna, Principessa Reale, ha visitato la Household Division of Coldstream Guards alla Wellington Barracks dopo le prove notturne per il weekend dell'incoronazione.

Il messaggio natalizio del Re ha riconosciuto anche le altre fedi, sottolineando che molte delle "grandi religioni del mondo" celebrano le feste con un pasto speciale. Ha aggiunto che sono "un'occasione per la famiglia e gli amici di riunirsi attraverso le generazioni; l'atto di condividere il cibo contribuisce alla convivialità e all'unione".

Carlo ha concluso la sua trasmissione festiva ringraziando "tutti coloro che si servono l'un l'altro" e tutti coloro che "si prendono cura della nostra casa comune".

Lunedì scorso, il Re ha guidato la famiglia reale verso la chiesa di St. Mary Magdalene nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, per la funzione annuale del giorno di Natale.

Nel frattempo, il Principe e la Principessa di Galles hanno celebrato il giorno di Natale pubblicando una nuova foto dei loro tre figli.

La principessa Charlotte, raggiante, si vede con le braccia strette intorno ai suoi fratelli, i principi George e Louis, nello scatto in bianco e nero realizzato dal fotografo britannico Josh Shinner.

Come nella cartolina di Natale della famiglia, i tre bambini sono vestiti in modo casual e seduti su una panchina di legno nella foto pubblicata lunedì sui social media della coppia.

