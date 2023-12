Re Carlo e il Principe William hanno assicurato la monarchia?

Riflettendo su un anno ricco di eventi per la famiglia reale britannica, c'è solo un'occasione che spicca: l' incoronazione. Un momento sismico nella storia britannica, che ha formalizzato il passaggio di Carlo da principe a sovrano e ha visto il nuovo re fondere elementi moderni in riti antichi.

Mentre l'attenzione si concentrava sul momento dell'incoronazione e su tutto lo sfarzo che lo accompagnava, Carlo aggiornò alcune delle parti più antiquate del rituale per riflettere meglio la società contemporanea. Non si trattava più di un evento dell'establishment e si cercava di illustrare la diversità delle fedi nella Gran Bretagna contemporanea.

Alcune di queste modifiche sono state apportate sotto forma di una congregazione più rappresentativa, il riconoscimento di più religioni, composizioni e performance musicali originali e un tentativo di dare al pubblico un ruolo più attivo nelle procedure attraverso una promessa di fedeltà - una mossa che si è rivelata controversa.

Nei mesi successivi, l'attenzione del Re si è concentrata sugli affari quotidiani della monarchia, con il suo quotidiano palco rosso per i ministri del governo e del Commonwealth, oltre a tutte le passeggiate, le udienze e i ricevimenti. È qui che gli osservatori reali possono trovare uno dei primi cambiamenti evidenti tra Carlo e la sua defunta madre.

Mentre la Regina Elisabetta II ha fatto di tutto per evitare qualsiasi parvenza di parzialità, Carlo è andato spesso nella direzione opposta. Non ha avuto paura di evitare i momenti importanti, di prendere riunioni che potevano essere considerate controverse.

Il suo stile di leadership lo ha visto mettere l'ambiente in primo piano nei suoi impegni, mentre ha usato altri incontri per sottolineare la crisi dei rifugiati, riconoscere comunità trascurate come la generazione Windrush e affrontare capitoli oscuri della storia britannica, come ha fatto visitando il Kenya.

All'inizio ha promesso di essere il difensore di tutte le fedi e lo ha fatto inserendo regolarmente eventi interreligiosi nella sua fitta agenda.

La posizione della defunta regina su questioni di attualità è rimasta un mistero per la maggior parte di noi durante la sua vita. Carlo ha trovato il modo di far conoscere le sue opinioni, senza superare i parametri del suo nuovo ruolo. Ha fatto leva sul suo potere di convocazione - un attributo per il quale è stato spesso lodato - ma piuttosto che intervenire pubblicamente sulle questioni, la sua strategia evoluta è stata quella di ascoltare.

Così facendo, è riuscito a mantenere la sua neutralità e a utilizzare ciò che ha imparato per informare le sue conversazioni nei corridoi del potere. Questo cambiamento gli ha permesso di apparire più accessibile e l'apertura al confronto con i peccati del passato è stata accolta come un primo passo positivo.

Una convenzione che si è portato dietro dalla madre è quella di non rilasciare mai interviste, ed è qui che è intervenuto il Principe William. Il Principe di Galles ha rivisto la strategia mediatica di Kensington Palace nel tentativo di conquistare il sostegno alla monarchia da parte delle generazioni più giovani e apatiche, offrendo video dietro le quinte altamente prodotti per i social media.

La sfida di William è stata quella di differenziare il suo mandato di Principe di Galles da quello del padre.

Ha assunto molti dei patrocini che un tempo erano di Carlo, ma non ha ripreso i numerosi enti di beneficenza da lui fondati, che sono stati successivamente rinominati in onore del re. Ha invece portato avanti i propri progetti, come l' iniziativa quinquennale per affrontare il problema dei senzatetto o l' ambizioso premio ecologico Earthshot, al quale ha già dedicato anni della sua vita.

Fornendo un assaggio della sua visione per gli anni a venire mentre era in visita a Singapore a novembre per il suo programma di premi ecologici, William ha detto di voler andare oltre il mettere in evidenza i problemi come ha fatto la sua famiglia in passato. Il suo obiettivo è quello di essere più intenzionale, piuttosto che occuparsi di centinaia di cause, e di "portare effettivamente il cambiamento e portare al tavolo le persone che possono fare il cambiamento se io non posso".

E mentre i membri della linea diretta di successione si reinventano, lo fanno anche le loro consorti. Caterina, Principessa di Galles, non si limita più a stare in disparte a sostenere il marito. Nell'anno trascorso dalla morte della Regina, ha ristretto la sua attenzione e ha lanciato progetti propri, che spera possano definire il suo servizio reale: ad esempio, la campagna "Shaping Us", che invita il pubblico a investire nei primi anni cruciali dello sviluppo di un bambino.

Per Camilla, il 2023 è stato l'anno della sua accettazione come Regina. E mentre entriamo nel 2024, possiamo aspettarci di vedere la sua agenda sempre più fitta di impegni, mentre rivela le sue priorità. Un piccolo indizio di ciò che ha in serbo è arrivato di recente con l'annuncio che si tufferà nel mondo dei podcast quando la sua associazione letteraria, la Queen's Reading Room, lancerà la propria serie a gennaio.

Ma l'anno non è stato tutto rose e fiori per il clan Windsor.

Sebbene Carlo abbia mantenuto la nave, non sono mancate le sfide. Il furore intorno alla frattura del rapporto con i Sussex persiste da quando il principe Harry ha pubblicato il suo discusso libro di memorie, Spare, a gennaio. È tornato brevemente nel Regno Unito per l'incoronazione e per le apparizioni in tribunale, mentre combatte diverse battaglie legali con la stampa scandalistica britannica, scatenando nuovi titoli sull'animosità familiare.

Da allora si è ipotizzato un ramo d'ulivo, dopo che il principe avrebbe telefonato a Carlo per il suo 75° compleanno, ma non sembra esserci stato alcun movimento tra i due fratelli, un tempo uniti.

È improbabile che le speculazioni e i titoli dei giornali si plachino nei mesi a venire, dopo che il Duca di Sussex si è recentemente assicurato una vittoria significativa contro un editore britannico per la storica vicenda delle intercettazioni telefoniche. La vittoria rafforzerà senza dubbio la sua più ampia missione di riforma della stampa scandalistica britannica, ma resta da vedere se i suoi appelli alle autorità affinché valutino la possibilità di presentare nuove accuse penali troveranno risposta.

Anche lo Studio si è trovato trascinato di nuovo nella disputa sulla corsa reale con l'uscita di un nuovo libro provocatorio di Omid Scobie. La versione olandese di "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival", che cita due membri della famiglia che avrebbero discusso del colore della pelle del figlio dei Sussex, Archie, prima della sua nascita. Il libro è stato brevemente ritirato dagli scaffali, ma il danno era ormai fatto.

Come da prassi, la famiglia ha mantenuto un "dignitoso silenzio" e ha evitato di rilasciare dichiarazioni ufficiali; tuttavia, all'epoca una fonte reale ha dichiarato alla CNN che il palazzo stava "considerando tutte le opzioni", alludendo a conversazioni su azioni legali all'interno delle mura del palazzo.

I reali hanno anche dovuto fare i conti con i manifestanti anti-monarchici, sempre più numerosi. La polizia londinese ha affrontato un'infuocata reazione per quello che molti ritenevano un controllo inutilmente pesante degli attivisti durante l'incoronazione. Alcuni attivisti hanno persino inscenato una protesta all'interno di Buckingham Palace a settembre.

Non era raro vedere un piccolo contingente di manifestanti repubblicani agli eventi della defunta regina. Tuttavia, da quando Carlo è salito al trono, c'è stato un notevole aumento di manifestanti che agitavano cartelli e scandivano "non è il mio re".

Un sondaggio della CNN condotto alla vigilia dell'incoronazione ha rilevato che il sostegno alla monarchia è in declino da lungo tempo, suggerendo che la questione repubblicana era qualcosa con cui Carlo avrebbe dovuto confrontarsi all'inizio del suo regno.

Una clamorosa omissione nell'anno dell'incoronazione è stata la visita a un regno del Commonwealth. Con Carlo capo di Stato in altri 14 Paesi oltre al Regno Unito, a molti esperti reali non è sfuggito che non si è ancora recato all'estero per visitarne uno.

Nelle ultime settimane, i media britannici hanno ipotizzato una visita del Re e della Regina in Canada. Si parla anche di un passaggio in Australia e Nuova Zelanda più avanti nel corso dell'anno, quando si terrà a Samoa la riunione dei capi di governo del Commonwealth.

I viaggi nei regni negli ultimi anni sono stati inficiati da un crescente senso di rabbia per l'eredità imperialista della Gran Bretagna, mentre i movimenti repubblicani locali, sostenuti dalla decisione di Barbados due anni fa di recidere i propri legami con la corona, hanno preso piede.

La famiglia reale ha sostenuto che il destino di ogni regno è solo di quel Paese e ha riconosciuto pubblicamente i periodi più bui della storia comune. Tuttavia, il pentimento porterà il re solo fino a un certo punto e potrebbe non essere sufficiente a preservare i legami in futuro.

Mentre l'anno dell'incoronazione volge al termine, i reali in carica sono riusciti a dare continuità e a mantenere lo slancio della monarchia. Carlo ha dimostrato di essere una mano sicura, riuscendo a gestire la transizione tra i sovrani ed evitando grandi disastri all'inizio del suo regno. Ma ora il periodo di luna di miele è finito, le vecchie sfide stanno riemergendo e la domanda rimane: Sarà in grado di continuare a far crescere il sostegno dei suoi sudditi?

