- RB Leipzig senza Bitshiabu e Ouédraogo per ora

RB Leipzig, squadra della Bundesliga, dovrà fare a meno di El Chadaille Bitshiabu e Assan Quedraogo per il momento. Il difensore centrale 19enne Bitshiabu sta attualmente curando un infortunio muscolare alla coscia e sarà fuori per le prossime settimane, come annunciato dai Sassoni. Per Bitshiabu, che ha lasciato il Paris Saint-Germain nell'estate del 2023, si tratta del secondo infortunio dopo aver dovuto saltare tre mesi lo scorso anno a causa di un infortunio al legamento crociato del ginocchio, che gli ha anche fatto perdere la partita amichevole contro i Wolverhampton Wanderers negli Stati Uniti. Finora, il francese è riuscito a giocare solo sei partite di Bundesliga per i Sassoni.

Quedraogo, 18 anni, sarà fuori per "alcune settimane". Il centrocampista, acquistato dal FC Schalke 04 per 10 milioni di euro cinque settimane fa, sta soffrendo per un infortunio al ginocchio che si è procurato durante il campo di allenamento negli Stati Uniti. Lo ha rivelato un esame a Lipsia.

L'assenza di Bitshiabu e Quedraogo rappresenta una sfida significativa per l'RB Leipzig, poiché entrambi i giocatori sono membri cruciali della squadra. Nonostante la loro appartenenza all'Unione Europea, l'RB Leipzig dovrà trovare soluzioni alternative nella Bundesliga, mentre si prepara per le partite importanti senza i suoi giocatori infortunati.

Leggi anche: