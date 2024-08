- RB Leipzig è pareggio nell'ultimo test contro il PSG

RB Lipsia ha mancato una vittoria prestigiosa nel loro ultimo test precampionato prima dell'inizio della nuova stagione di calcio. Hanno pareggiato 1:1 (1:0) contro la formazione stellare del Paris Saint-Germain. Lois Openda (13') ha dato il vantaggio iniziale ai padroni di casa, che Goncalo Ramos (70') ha pareggiato. Lipsia esordirà nella nuova stagione con un incontro di DFB-Pokal contro il Rot-Weiss Essen il prossimo sabato.

L'allenatore di Lipsia, Marco Rose, ha schierato Xavi Simons, che è stato prestato a Lipsia da PSG solo lo scorso lunedì, e David Raum, che aveva appena fatto ritorno agli allenamenti con la nazionale tedesca. Lipsia ha dovuto fare a meno dei giocatori infortunati Christoph Baumgartner, Xaver Schlager, nuovo acquisto Assan Quedraogo, El Chadaille Bitshiabu e medaglia d'argento olimpica Castello Lukeba. Il PSG ha viaggiato senza 14 giocatori della rosa, ma il nuovo acquisto Willian Pacho, arrivato dall'Eintracht Frankfurt, ha iniziato.

Calcio estivo nella prima metà

Entrambe le squadre hanno giocato più come calcio estivo nella prima metà, con gli ospiti più attivi. Tuttavia, i padroni di casa hanno preso il vantaggio quando il PSG non è riuscito a liberare un calcio d'angolo di Lipsia, permettendo a Openda di segnare con freddezza. Gli ospiti hanno spinto per il pareggio, ma l'ex giocatore del Frankfurt Randal Kolo Muani ha mancato due buone occasioni (29', 33'). Lipsia ha minacciato la porta del PSG solo un'altra volta attraverso Simons (34'), ma Donnarumma ha salvato con i piedi.

Pochi attacchi di Lipsia dopo la ripresa

Dopo la ripresa, il nuovo acquisto di Lipsia Maarten Vandevoordt ha fatto una buona parata per negare a Kang-in Lee (53'). Nuno Mendes (66') si è anche avvicinato al pareggio, ma Ramos ha segnato un pareggio meritato da 16 metri. Lipsia ha creato poche occasioni offensive nella seconda metà, in parte a causa di numerosi sostitu

