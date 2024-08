- RB di Lipsia: Geetruida preparato come successore del Simakan in partenza

Nel loro secondo tentativo, la stella olandese Lutsharel Geertruida del Feyenoord Rotterdam è ancora interessata a unirsi all'RB Leipzig. Il club tedesco è attualmente in trattative con il Feyenoord, che sarebbe richiesto un minimo di 20 milioni di euro per il trasferimento. Leipzig aveva espresso interesse per Geertruida lo scorso estate, ma i negoziati fallirono allora. Secondo i recenti rapporti, il Feyenoord sta spingendo per concludere un accordo entro la mezzanotte.

Mentre la finestra di trasferimento si sta chiudendo, Leipzig è di nuovo in piena attività, con voci che suggeriscono che Mohamed Simakan è sul punto di unirsi all'Al-Nassr di Ronaldo. Secondo RMC Sport e il esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, Al-Nassr e Leipzig hanno concordato un prezzo di trasferimento di circa 45 milioni di euro. Simakan dovrebbe sottoporsi a un esame medico venerdì e dovrebbe firmare un contratto di cinque anni.

