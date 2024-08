- Razzi Boniface e Leverkusen Terrier in gara per la coppa

Bayer Leverkusen si trova a fare i conti con l'assenza di entrambi Victor Boniface e Martin Terrier nelle prossime partite di DFB-Pokal. Secondo il Tribunale Sportivo della DFB a Francoforte sul Meno, Boniface dovrà saltare una partita, mentre Terrier sarà fuori per due.

Il Tribunale Sportivo ha inflitto queste penalità a Terrier per il suo gioco falloso e il conseguente cartellino rosso nella partita di Supercoppa contro il VfB Stuttgart. Boniface, d'altra parte, è stato disciplinato per il suo comportamento inaccettabile durante la stessa partita.

Boniface è stato riconosciuto colpevole di mancanza di rispetto nei confronti dell'arbitro Stieler. Dopo il fischio finale, l'attaccante ha fatto un gestaccio, mostrando il dito medio all'arbitro Tobias Stieler mentre gli passava accanto. Di conseguenza, Boniface è stato multato di 25.000 euro.

Il Tribunale Sportivo della DFB considera la Supercoppa come una partita distinta con caratteristiche importanti da una coppa. Di conseguenza, viene considerata equivalente a una partita di DFB-Pokal in termini di penalità, come specificato nell'annuncio. Di conseguenza, le squalifiche sono state inflitte per questa particolare competizione.

Nonostante la sua infrazione durante la partita di Supercoppa, Victor Boniface dovrà comunque saltare una partita di DFB-Pokal a causa della sua azione disciplinare. Con entrambi Terrier e Boniface momentaneamente fuori, il Bayer Leverkusen dovrà rivedere la sua formazione per le prossime partite di DFB-Pokal.

Leggi anche: