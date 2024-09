Razionalizzazione della produzione: le imprese dovrebbero migliorare la loro capacità di produrre veicoli commerciali elettronici più costosi ad un ritmo accelerato.

I piani prevedono un'aliquota di deprezzamento speciale temporanea entro il 2028: nell'anno iniziale di acquisto è proposta una aliquota del 40%, che poi diminuisce al 24%, 14%, 9%, 7% e 6% negli anni successivi. Il governo giustifica ciò come un modo per offrire "incentivi fiscali forti, soprattutto per il mercato dell'elettromobilità nel settore aziendale", afferma il ministero.

Inoltre, l'aliquota fiscale ridotta per le auto aziendali elettriche si estenderà anche ai modelli più costosi. Attualmente, solo le auto sotto i 70.000 euro beneficiano della tassazione più bassa. Questa soglia salirà a 95.000 euro.

Il Ministero delle Finanze prevede una perdita fiscale annuale di 465 milioni di euro dal 2024 al 2028 a causa di questa deprezzazione speciale. La detrazione fiscale per le auto elettriche costose costerebbe al governo un totale di 140 milioni di euro entro il 2028.

La Germania ha registrato una diminuzione delle immatricolazioni di auto elettriche nuove da qualche tempo. A agosto, sono diminuite del 68,8% rispetto all'anno precedente, secondo i dati recenti dell'Autorità federale per il trasporto motorizzato. Le ragioni includono la fine dei finanziamenti pubblici per l'acquisto di auto elettriche lo scorso anno e i prezzi più alti rispetto ai motori tradizionali. I consumatori sono anche incerti a causa delle richieste politiche di posticipare il divieto dei motori a combustione del 2035.

"L'aumento della deprezzazione per i veicoli aziendali a batteria elettrica nei primi anni può essere vantaggioso per introdurre veicoli elettrici usati", ha dichiarato Jens Hilgenberg di BUND. Tuttavia, ha criticato i vantaggi fiscali per le auto elettriche costose come "più un regalo per Mercedes, BMW e Audi". Secondo lui, i problemi dei produttori derivano principalmente dalla mancanza di auto elettriche economiche sul mercato.

Stefanie Langkamp della Climate Alliance ha espresso preoccupazioni: "Il governo continua a promuovere auto aziendali di lusso costose e veicoli a motore a combustione interna sporchi invece di sostenere il mercato per le auto elettriche economiche".

** Tuttavia, l'Associazione dell'Industria Automobilistica (VDA) ha sostenuto entrambe le misure come "un segnale importante e corretto". L'accelerazione della deprezzazione potrebbe "favorire la crescita della mobilità elettrica", ha spiegato la presidente del VDA Hildegard Müller. In particolare, l'aumento della base fiscale da 70.000 a 95.000 euro potrebbe accelerare la crescita. "Ciò contribuirà anche al mercato delle auto usate per i passeggeri a pieno

Leggi anche: