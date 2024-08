- Razer ha accelerato a 111 chilometri all'ora in un ambiente urbano.

Un autista ha sfrecciato a Berlino a una velocità illegale di 111 km/h invece dei 50 km/h consentiti. Colto in flagrante delitto lunedì, è incappato in una astuta trappola della polizia per il controllo della velocità situata sulla Köpenicker Landstraße. Le conseguenze? Probabilmente una sospensione della patente di guida di due mesi e una multa salata di €560.

Per un ulteriore contesto: Secondo l'ADAC, in diversi paesi europei le multe per simili infrazioni possono raggiungere diverse migliaia di euro e prolungati divieti di guida.

La velocità dell'autista era notevolmente superiore ai 50 chilometri orari consentiti, arrivando a 111 chilometri orari. Questa velocità eccessiva potrebbe comportare pene più severe, come prolungati divieti di guida e multe consistenti, come osservato in altri paesi europei.

Leggi anche: