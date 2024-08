- Rave the Planet: 300.000 persone denunciate, dice la polizia

Per la terza edizione del "Rave The Planet", l'evento techno che vede la partecipazione del fondatore della Loveparade, Dr. Motte, si sono registrati 300.000 partecipanti. Gli organizzatori forniranno ulteriori dettagli sulle misure di sicurezza e l'andamento dell'evento durante una conferenza stampa prevista per il prossimo mercoledì. La parata è stata registrata come una processione, come dichiarato da un portavoce della polizia.

La grande Techno Parade di sabato (17 agosto), con il tema "L'amore è più forte", vuole riunire persone da tutto il mondo, in nome della pace e della tutela della cultura dell'elettromusica. Gli organizzatori hanno già annunciato gli speaker e i collaboratori per la "manifestazione culturale-politica" su Instagram, inclusa un video-messaggio della Ministro della Cultura Claudia Roth.

Lo scorso luglio, la polizia ha stimato che circa 200.000 appassionati di techno hanno festeggiato all'aria aperta. Gli organizzatori hanno poi riferito di circa 300.000 persone. L'evento tra la Porta di Brandeburgo e la Colonna della Vittoria è stato in bilico fino all'ultimo momento a causa dei concetti igienici, ma i pompieri e la polizia hanno dato il via libera poco prima dell'inizio e hanno espresso soddisfazione per l'andamento dell'evento.

Rave The Planet

