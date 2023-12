Rasmus Højlund mette fine all'assenza di gol in Premier League e sigla la splendida rimonta del Manchester United contro l'Aston Villa

Un'altra difesa calamitosa dello United, caratteristica della sua pessima stagione fino a quel momento, ha regalato al Villa un vantaggio di 2-0 nel primo tempo grazie ai gol su calcio piazzato di John McGinn e Leander Dendoncker.

Dopo il gol di Dendoncker e mentre la squadra di casa si dirigeva verso il tunnel per l'intervallo, all'Old Trafford si sono levati dei fischi, ormai una caratteristica comune delle partite casalinghe dello United.

Tuttavia, un'impressionante dimostrazione di carattere, cosa che è mancata molto alla squadra di Erik ten Hag in questa stagione, ha aiutato lo United a ribaltare la partita nel secondo tempo.

Due gol dell'adolescente Alejandro Garnacho hanno riportato il Manchester United in parità a 20 minuti dalla fine, prima che il tiro al volo di Højlund a otto minuti dal termine ponesse fine all'incubo del gol del danese in Premier League e assicurasse tre punti importantissimi a Ten Hag.

"Si perde [all'intervallo] per due calci piazzati, quindi forse non eravamo molto concentrati", ha detto Ten Hag a Prime Sport dopo la partita. Ma credo che già nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene e abbiamo continuato a provarci".

"All'intervallo ho detto: 'Continuate a crederci, continuate a fare quello che stiamo facendo, fate ancora di più'. Poi è possibile. Portate il risultato sul 2-1 e poi vedremo cosa succederà'. Prima della partita ho detto loro che siamo stati competitivi con Arsenal e Liverpool, quindi se giochiamo al meglio possiamo battere chiunque".

"Quindi credeteci, anche quando siete sotto di due reti. Non importa. Bisogna andare avanti, mostrare carattere e credo che oggi lo abbiano dimostrato. Abbiamo le personalità per farlo e oggi è stata un'ottima prestazione di squadra".

Lo United si trovava in una fase di forma disastrosa prima della sfida di martedì nel Boxing Day, non riuscendo a segnare nelle quattro partite precedenti e raccogliendo un solo punto in quattro partite di Premier League.

Anche se lo United stava lottando, la fragile difesa della squadra ha fatto sì che l'Aston Villa avesse una serie di opportunità per rovinare il Natale delle Ten Hag. Il fatto che la squadra sia riuscita a conquistare la vittoria sarà stato un enorme sollievo, anche perché David Brailsford era presente all'Old Trafford.

La partita di martedì è stata la prima da quando il miliardario britannico Jim Ratcliffe ha concluso l'accordo per l'acquisto di una quota del 25% del club e anche se Brailsford, allenatore di ciclismo britannico e direttore sportivo della società INEOS di Ratcliffe, sarà senza dubbio incoraggiato dalla rimonta, sarà ben consapevole dell'enorme compito che lo attende.

Prima della partita, Ratcliffe ha scritto una lettera aperta al Manchester United Supporters' Trust, sottolineando il "ruolo critico dei tifosi" nel futuro del club.

"Credo che possiamo portare il successo sportivo sul campo a complemento dell'indubbio successo commerciale di cui il club ha goduto. Ci vorranno tempo e pazienza, oltre al rigore e al più alto livello di gestione professionale", ha scritto Ratcliffe.

"Lei è ambizioso per il Manchester United e lo siamo anche noi. Nello sport non ci sono garanzie e i cambiamenti possono inevitabilmente richiedere tempo, ma noi siamo impegnati a lungo termine e insieme vogliamo contribuire a riportare il Manchester United nel posto che gli spetta, ai vertici del calcio inglese, europeo e mondiale".

"Prendo questa responsabilità molto seriamente".

L'acquisizione parziale è stata completata appena in tempo per la finestra di trasferimenti di gennaio, anche se, a causa delle norme del Fair Play Finanziario e delle ingenti somme pagate dallo United per giocatori come Højlund, André Onana, Antony e Mason Mount, non è chiaro quanto il club sarà in grado di spendere.

Prima della partita, Ten Hag ha dichiarato di sapere cosa vogliono Ratcliffe e Brailsford per il futuro del club e di essere "impaziente" di lavorare con loro.

Il lavoro da fare è indubbiamente molto impegnativo: durante il mandato di Ten Hag lo United sembrava aver svoltato in diverse occasioni, ma poi è regredito di nuovo.

Oltre ai miglioramenti sul campo, Ratcliffe finanzierà anche la riqualificazione del fatiscente stadio dell'Old Trafford, che riflette lo stato di degrado del club.

Anche se la strada per tornare ai giorni di gloria del club sarà senza dubbio lunga, i tifosi dello United, Brailsford e Ratcliffe possono almeno festeggiare un primo passo vincente.

