- Raramente incontrato in 13 casi sulle strade tedesche, qual è il significato di questo segnale di traffico particolare?

Il cartello stradale più raro in Germania esiste solo 13 volte in totale - e questo solo su circa 140 chilometri di autostrada a nord di Monaco. Non sorprende quindi che molte persone rimangano all'oscuro del cartello e del suo significato. Spesso, i turisti che viaggiano sull'A9 tra Pfaffenhofen e Kreuz Holledau si trovano a chiedersi come comportarsi correttamente.

La soluzione: puoi ignorarlo. Questo non è la norma nel Codice della Strada, ma capita occasionalmente. I presunti cartelli di riferimento, che sono stati installati a intervalli regolari di 2,5 chilometri lungo l'A9, non mostrano alcuna restrizione o guideline.

Il cartello serve uno scopo tecnico

I cartelli a motivi neri e bianchi fanno parte del "Digital Test Field Highway" (DTA), lanciato nel 2016. Il pittogramma viene utilizzato come aiuto alla navigazione per i veicoli a guida autonoma che vengono testati nella zona. Le telecamere del veicolo possono individuare la loro posizione con un'accuratezza di centimetri grazie a questi cartelli di riferimento.

Quando questi cartelli sono stati introdotti nel 2016, il allora Ministro dei Trasporti federale, Alexander Dobrindt, ha dichiarato: "I veicoli avanzati e connessi si muovono perfettamente sulla carreggiata. Insieme alla tecnologia dei sensori di ultima generazione e a una mappa digitale centimetro precisa, i nuovi cartelli rappresentano un altro passo importante verso la nostra prima strada completamente digitalizzata e completamente connessa".

Il Ministero federale dei Trasporti digitali e il Federal Highway Research Institute (BASt) offrono alcune risorse informative riguardo alle aree di prova. Tra queste risorse c'è una mappa che indica dove sono in corso progetti di ricerca come il DTA - attualmente, ad agosto 2021. Sono menzionati 26 aree di prova e 142 progetti in tutto il territorio federale.

Il "Digital Test Field Highway" è operativo

Il "Digital Test Field Highway" viene promosso dal ministero come un "offerta inclusiva della tecnologia per l'industria e la ricerca". È stato riconosciuto come un "nursery per le innovazioni future". Una valutazione scientifica commissionata dall'BASt lo scorso anno ha concluso che il DTA è stato un successo.

