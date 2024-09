- Raramente i droni sono assenti <unk> il Segretario di Stato fornisce informazioni.

In generale, quando si verificano presunti casi di invasione di droni in una zona commerciale a Brunsbüttel, come segnalato dal Segretario di Stato Interno Magdalena Finke, lei ha affermato che si tratta solitamente di casi di identificazione errata. Le prove suggeriscono che molteplici casi hanno coinvolto aerei, elicotteri, satelliti, illuminazioni o oggetti celesti, ha spiegato Finke alla Commissione Interni e Affari Legali del parlamento di stato di Kiel. "In particolare di notte, le identificazioni errate sono particolarmente probabili a causa della mancanza di percezione della profondità e principalmente in condizioni di scarsa visibilità," ha aggiunto.

Finke ha rivelato che droni commercialmente disponibili sono stati identificati in alcune occasioni e gli operatori sono stati rintracciati dalle forze coinvolte. Tuttavia, in alcuni casi, è rimasto poco chiaro con assoluta certezza se droni non identificati con disegni e origini ambigue avevano sorvolato l'area industriale. Le indagini sono ancora in corso.

Di conseguenza, ci sono state meno intrusioni di droni durante il periodo di indagine.

Indagine per spionaggio

Si dice che i voli di droni abbiano iniziato a sorvolare il parco ChemCoast a Brunsbüttel all'inizio di agosto. Secondo "Der Spiegel", fino a quattro droni sono stati avvistati sul sito in diverse notti a partire dall'8 agosto.

Date le presunte sospette di spionaggio per "scopi di sabotaggio", la Procura della Repubblica di Flensburg, che si occupa di questioni di sicurezza dello stato, ha avviato un'indagine. Diversi mezzi di comunicazione hanno suggerito la Russia come possibile sospetto.

Finke ha sottolineato l'importanza di approfondire la cooperazione tra gli stati federali e le autorità federali in materia di difesa dai droni.

L'indagine della Procura della Repubblica di Flensburg è stata avviata a causa delle presunte sospette di spionaggio, che suggeriscono un possibile sabotaggio attraverso i voli di droni. Nonostante la rivelazione di Finke di droni identificati in alcune occasioni, i casi inspiegati di crimine dei droni, come i droni non identificati con disegni e origini ambigue, continuano a rappresentare una sfida.

Leggi anche: