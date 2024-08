- Rappresentato da Bella-Kotchap prima di trasferirsi a Hoffenheim

Il club della Bundesliga TSG Hoffenheim è a un passo dal firmare il doppio nazionale Armel Bella-Kotchap. Secondo i resoconti di martedì di "Kicker" e Sky, il 22enne sta già sottoponendosi a visite mediche. Nel frattempo, sembra che il francese Oumar Solet non si unirà alla TSG, poiché non è stato raggiunto alcun accordo con il suo club, il Red Bull Salzburg. Bella-Kotchap dovrebbe firmare un contratto quadriennale, passando dal neo promosso della Premier League FC Southampton, dove ha trascorso l'ultima stagione in prestito ad Eindhoven. Ha fatto due apparizioni per la nazionale tedesca nel 2022 e è stato incluso nella rosa per il Mondiale 2022 in Qatar, ma non ha giocato.

