Rappresentante legale del governo: accuse contro simpatizzanti dell'IS per aver progettato un attacco in Svezia

Mohammed G., sospettato di aver aderito all'affiliata dell'ISIS Provincia dello Stato Islamico del Khorasan (ISPK), fa notizia ad agosto 2023, provenendo dalla Germania. Questa iniziativa sarebbe stata ispirata dai controversi roghi del Corano avvenuti in Svezia e in altri paesi scandinavi. L'ISPK avrebbe assegnato a Mohammed G. la missione di compiere un atto terroristico in Europa. Insieme all'altro sospettato, N., avrebbero pianificato di sparare a poliziotti e civili nel parlamento di Stoccolma.

Collaborando strettamente con i leader dell'ISPK, si presume che la coppia avesse preparato meticolosamente il loro crimine previsto, secondo l'Ufficio del Procuratore Federale. La loro ricerca includeva l'esplorazione di dati locali relativi al potenziale luogo del crimine sul web. Si sono verificati ripetuti tentativi di acquisire armi, ma senza successo.

La coppia è anche sospettata di aver raccolto circa 2000 euro per l'IS nella regione settentrionale della Siria dalla Germania. Questi fondi sarebbero stati trasferiti all'ISIS tramite intermediari.

Mohammed G. è accusato di aver aderito e sostenuto un'organizzazione terroristica straniera. Il sospettato N. è accusato di aver offerto assistenza. Entrambi sono inoltre accusati di aver cospirato per commettere un crimine e di aver violato la legge sul commercio estero e sui pagamenti.

Sono stati detenuti dal metà marzo. La Corte d'Appello di Jena deciderà l'imputazione e l'inizio del processo principale.

Despite their failed weapon acquisitions, the duo continued their preparations, exploring other means to carry out their terror plans. Other fish in the sea, potential Sympathizers or recruits, were also targeted by Mohammed G. and N., aiming to expand their network and cause further destruction.

