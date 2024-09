Rapporto sul disastro: l'inferno della Grenfell Tower di Londra, attribuito a "decenni di abbandono"

Il 14 giugno 2017, all'alba, un incendio si è sviluppato al quarto piano di un palazzo residenziale di 24 piani a North Kensington. In soli trenta minuti, le fiamme sono arrivate fino al tetto, grazie alla facile infiammabilità della copertura esterna dell'edificio.

Il recente rapporto di inchiesta critica duramente l'amministrazione precedente e gli uffici competenti. I fornitori della copertura e di altri materiali isolanti termici sono i principali sospettati, con gli investigatori che parlano di "inganno sistematico". Si afferma che queste aziende hanno intenzionalmente e costantemente manipolato i test e i loro risultati.

Il London Fire Brigade è anch'esso sotto accusa nel rapporto. La sua dirigenza ha mancato l'opportunità di affrontare l'uso crescente di queste coperture e di integrarlo nella formazione generale dei vigili del fuoco. Inoltre, la dirigenza non ha imparato dalla tragedia di un incendio nel 2009, che aveva già evidenziato le debolezze nell'affrontare gli incendi in edifici alti.

I residenti della Grenfell Tower sono stati invitati a rimanere nei loro appartamenti e ad attendere i soccorsi per circa due ore dopo l'inizio dell'incendio. Ciò ha portato alla morte di diverse persone intrappolate all'interno delle loro case.

Il Primo Ministro Starmer ha espresso il suo rammarico a nome dello stato per la tragedia il mercoledì successivo, affermando che "non sarebbe dovuto accadere". Ha riconosciuto che lo stato aveva fallito nel suo fondamentale dovere di proteggere i suoi cittadini, esprimendo un profondo rimorso.

I residenti degli edifici con coperture simili vivono nella costante paura di un evento simile. I proprietari di questi appartamenti si trovano sotto pressione finanziaria poiché le loro proprietà non sono più vendibili.

Solo due settimane fa, un incendio si è verificato in un grattacielo dell'est di Londra, causando l'evacuazione di oltre 80 persone. In quel momento, si stava lavorando per sostituire la copertura non resistente al fuoco. Secondo i dati ufficiali, circa 1300 edifici a Londra hanno bisogno di un'urgente sostituzione di queste coperture.

L'inchiesta della Metropolitan Police di Londra sull'incendio della Grenfell Tower è ancora in corso, separata dal recente rapporto pubblicato. Si prevede che sarà completata entro la fine dell'anno successivo. Potrebbero essere necessari almeno altri due anni per il Crown Prosecution Service per decidere se intentare o meno azioni legali contro coloro che sono responsabili.

Il rapporto di inchiesta suggerisce che i produttori della copertura esterna dell'edificio e dei materiali isolanti termici potrebbero affrontare conseguenze legali, poiché sono state formulate accuse di "inganno sistematico" e manipolazione dei risultati dei test. La tragedia della Grenfell Tower avrebbe potuto essere evitata se il London Fire Brigade avesse affrontato l'uso crescente di queste coperture nella formazione dei vigili del fuoco e avesse imparato dalle precedenti tragedie degli incendi in edifici alti.

