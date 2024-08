- Rapporto militare: sei persone uccise tra i prigionieri a Gaza

L'esercito israeliano ha recuperato i corpi di sei prigionieri nella Striscia di Gaza. Questi individui senza vita sono stati scoperti a Khan Yunis, una città nella regione costiera meridionale, durante le ore notturne di martedì. L'esercito ha annunciato questa notizia.

Cinque di questi sei individui erano nella fascia di età compresa tra 35 e 80 anni. In precedenza, l'esercito aveva annunciato la loro morte, ma erano ancora vivi quando sono stati catturati.

Secondo i dati israeliani, Hamas continua a detenere 109 ostaggi, molti dei quali potrebbero essere morti.

Attualmente, il Segretario di Stato americano Blinken si trova nel Medio Oriente per trattare una tregua nel conflitto di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Per la prima volta da tempo, c'è ottimismo. Israele ha accettato la proposta di cessate il fuoco sostenuta dagli Stati Uniti, come ha menzionato Blinken durante una conferenza stampa di lunedì.

I terroristi palestinesi hanno rapito un totale di 253 individui dall'Israele e li hanno trasportati nella regione costiera l'ottobre scorso. Alcuni sono stati rilasciati in uno scambio di prigionieri, mentre altri sono stati liberati dall'esercito israeliano, spesso a costo di pesanti perdite per la popolazione civile palestinese, una situazione per cui Israele è stato criticato a livello globale.

Leggi anche: