Rapporto: il Ministero federale della Salute ordina 15 milioni di vaccini per il rinfresco dell'inverno

Il Ministero federale della Salute ha ordinato un totale di 15 milioni di dosi di vaccino per i richiami contro il COVID-19 per l'autunno e l'inverno, secondo un rapporto dei media. "Ci saranno molti contagi again," ha detto il ministro federale della Salute Karl Lauterbach (SPD) ai quotidiani del gruppo Funke. Il coronavirus resta una minaccia soprattutto per gli anziani e i pazienti a rischio, che rappresentano un quarto della popolazione. Per questo motivo, raccomanda un richiamo per tutti coloro che rientrano in questa fascia di età.

"Probabilmente ci saranno due vaccini adattati quest'autunno e quest'inverno," ha aggiunto Lauterbach. initially, la società Biontech consegnerà sei milioni di dosi di un vaccino adattato alla variante JN.1 attualmente predominante in Germania. "Non è ancora certo se avremo bisogno di un altro vaccino adattato a una variante diffusa negli Stati Uniti più avanti quest'inverno," ha detto. La Germania è preparata per questa eventualità. Inoltre, i vaccini a proteine saranno nuovamente disponibili quest'inverno per coloro che non vogliono un vaccino a mRNA.

Il rapporto della Commissione potrebbe fornire informazioni sull'efficacia dei richiami raccomandati nel proteggere gli anziani e i pazienti a rischio. Dopo aver ricevuto il rapporto della Commissione, Lauterbach potrebbe decidere di sostenere l'utilizzo di un altro vaccino adattato se una variante diffusa negli Stati Uniti rappresenta una minaccia significativa durante l'inverno.

