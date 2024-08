È stata una serie di 28 estati consecutive con temperature calde, secondo le previsioni del tempo. La Germania ha oscillato tra un inizio fresco e un caldo torrido. La temperatura media è stata di 18,5 gradi Celsius, che è 2,2 gradi superiore rispetto al periodo di riferimento 1961-1990 e 0,9 gradi superiore rispetto al periodo più caldo del 1991-2020.

Il caldo estivo più intenso ha colpito le parti meridionali e orientali del paese. La temperatura più alta mai registrata durante l'estate è stata registrata il 13 agosto a Bad Neuahr-Ahrweiler, nella Renania-Palatinato, dal DWD, raggiungendo i 36,5 gradi. Sono state registrate più di 60 giorni con temperature superiori a 25 gradi e il maggior numero di giorni superiori a 30 gradi nelle pianure meridionali della Germania e nelle valli fluviali della Sassonia.

Il servizio meteorologico ha registrato 26 di questi casi. particularmente menzionate le stazioni di Waghäusel-Kirrlach vicino a Karlsruhe, nel Baden-Württemberg, e a Dresda. Tuttavia, secondo loro, Helgoland non ha visto nemmeno un giorno d'estate e lungo la costa l'estate è stata solo una breve visita.

Le precipitazioni sono state intorno ai 240 litri per metro quadrato, in linea con i periodi di riferimento. Tuttavia, ci sono state notevoli differenze regionali. Sono stati registrati più di 600 litri per metro quadrato nelle regioni alpine, mentre alcune parti del nord-est sono rimaste estremamente secche con meno di 150 litri. Sono state segnalate anche precipitazioni locali estreme, con il DWD che ha dichiarato che hanno superato le precipitazioni dell'intera estate in determinate aree.

