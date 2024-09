Rapporti non verificati sugli animali in Ohio e il coinvolgimento di Laura Loomer hanno involontariamente interrotto le strategie offensive pianificate da Trump contro Harris.

Trump diffonde ripetutamente voci infondate su migranti haitiani in Ohio che mangerebbero animali, eclissando discorsi economici e accuse contro la Vicepresidente Harris per i fallimenti nella sicurezza al confine.

Durante una conferenza stampa in California venerdì, Trump ha annunciato piani per "deportazioni di massa" da Springfield, Ohio, città diventata un focolaio politico grazie a figure repubblicane, tra cui Trump stesso e il senatore dell'Ohio JD Vance, che diffondono affermazioni false su immigrati haitiani che mangerebbero animali.

Il sito web della città di Springfield indica che tra 12.000 e 15.000 immigrati risiedono nella contea di Clark, con immigrati haitiani legalmente presenti grazie a un programma che consente ai cittadini e residenti USA di sponsorizzare i loro familiari provenienti da Haiti.

Durante il discorso, Trump ha preso di mira una banda venezuelana ad Aurora, Colorado. Ha continuato a usare linguaggio denigratorio verso gli immigrati irregolari, definendoli "nidi di persone cattive" che vengono rilocate negli USA.

"It's like an invasion from within, and we're going to carry out the largest deportation in U.S. history. We'll initiate it in Springfield and Aurora," Trump ha dichiarato.

"The people of Ohio are terrified," he added. "It will worsen. It's going to become so bad. You know what we're currently experiencing is they're just getting settled in."

Perché Trump punta il dito su Harris per l'immigrazione

I repubblicani generalmente considerano l'immigrazione e la sicurezza al confine un problema politico importante e uno strumento per criticare Harris, che hanno etichettato come "czar della frontiera" di Biden. Questo titolo deriva dalla decisione di Biden nel 2021 di affidare a Harris i negoziati diplomatici con El Salvador, Guatemala e Honduras per affrontare le cause alla base della migrazione verso gli Stati Uniti.

Durante il dibattito di martedì, gli attacchi di Trump contro Harris sull'immigrazione sono diventati sempre più estremi, con affermazioni false su migranti a Springfield che mangerebbero animali.

Le dichiarazioni di Trump hanno suscitato forti critiche da parte di Biden.

"This is simply wrong. There's no place in America for what he's doing – it has to stop," Biden ha detto durante un brunch per l'eccellenza nera alla Casa Bianca venerdì.

Il municipio di Springfield è stato costretto a chiudere a causa di una minaccia di bomba giovedì. Due scuole elementari sono state evacuate a Springfield venerdì a causa di un'allerta per minaccia emessa dalla Divisione di Polizia di Springfield.

Il sindaco di Springfield Rob Rue ha invitato i politici nazionali, tra cui Trump e Vance, a fare attenzione alle loro parole in una dichiarazione di giovedì sera, chiedendo supporto invece che odio.

Trump ha liquidato queste preoccupazioni venerdì.

"No, no – the real threat is at our border," he said.

Papa Francesco ha condannato la posizione di Trump sull'immigrazione venerdì, criticando anche Harris per la sua difesa del diritto all'aborto.

"Leaving migrants anywhere, sending them away... it's an atrocity. Killing a child in the womb is assassination – there's life there. We need to talk openly about these things," the pope stated.

Vance, il compagno di corsa di Trump, ha sostenuto che le dichiarazioni di Trump hanno acceso il dibattito sull'immigrazione, riconoscendo anche le debolezze di fatto delle voci che hanno scatenato la controversia.

Vance ha condiviso martedì, "It's actually possible that all these rumors turn out to be false." Ma l'autenticità delle accuse non sembrava essere la sua principale preoccupazione.

"Don't let biased media pressure you into not discussing this humanitarian crisis in a small Ohio town every single day. We must talk about it," Vance ha pubblicato su Twitter venerdì.

Trump elogia Loomer come "spirito libero"

La controversia sulle voci di animali mangiati in Ohio non è stato l'unico momento discutibile di questa settimana che ha attirato l'attenzione sulla campagna di Trump.

Trump si associa con l'agitatrice di estrema destra Laura Loomer, che ha diffuso teorie del complotto sull'11 settembre e fatto commenti razzisti contro Harris sui social media.

Trump ha descritto Loomer come "spirito libero" e "sostenitrice" venerdì.

"She's a firm person. She has passionate opinions, and I don't know what she said, but it's not my responsibility. She's supporting us," Trump ha detto.

Il direttore delle risposte rapide del Comitato Nazionale Democratico Alex Floyd ha condannato l'associazione di Trump con alleati controversi come Loomer venerdì, dicendo che quelli che circondano Trump sono "professionali come ci si aspetterebbe da un imbroglione condannato."

Harris fa campagna in Pennsylvania

Trump e Harris sono tornati sulla strada elettorale dopo il dibattito di martedì, che ha visto il 63% dei telespettatori dichiarare Harris vincente contro il 37% di Trump, secondo un sondaggio CNN condotto da SSRS.

Il tour occidentale di Trump è seguito agli eventi della campagna di Harris in Pennsylvania - lo stato più importante per le elezioni del 2024, con 19 voti elettorali in palio.

La spesa complessiva per gli spot televisivi nel Commonwealth ha raggiunto i 175 milioni di dollari, con i democratici che spendono oltre 93 milioni di dollari e i repubblicani circa 81 milioni di dollari, secondo i dati di AdImpact. Inoltre, altri 136 milioni di dollari sono previsti per essere investiti, con i democratici che ne destinano 77 milioni di dollari e i repubblicani 59 milioni di dollari, dal sabato al giorno delle elezioni. Questa cifra supera quella spesa o riservata in qualsiasi altro stato.

Harris ha bisogno di una forte affluenza nei bastioni democratici come Philadelphia e Pittsburgh, mentre cerca di ridurre il vantaggio di Trump nelle aree repubblicane dello stato. La sua visita di venerdì si è concentrata su due contee, Cambria e Luzerne, che Trump ha vinto entrambe le volte che si è candidato alla presidenza.

"I genuinely believe we must win each vote, and that means engaging with the community where they reside. That's why I'm here. We're going to dedicate more time to Pennsylvania," Harris ha detto ai giornalisti in un negozio di libri a Johnstown venerdì.

I reporter di CNN Kit Maher, Betsy Klein, Ebony Davis e Kate Sullivan hanno contribuito a questo report.

Gli attuali dibattiti sull'immigrazione e la sicurezza delle frontiere negli Stati Uniti hanno intrecciato profondamente la politica e la società, con figure come Trump che utilizzano un linguaggio infiammatorio contro gli immigrati irregolari e specifici gruppi, come la sua recente critica a una gang venezuelana ad Aurora, Colorado.

L'atmosfera politica che circonda l'immigrazione ha portato a una stretta attenzione e a conversazioni divisive, con la retorica di Trump che spesso scatena controversie e critiche, come le sue false affermazioni sui migranti haitiani che mangiano animali domestici a Springfield, Ohio.

