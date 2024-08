- Rapporti: la recluta di Doué sceglie la Baviera

Il talento dell'attacco Desire Doué, corteggiato dal FC Bayern, ha deciso di non trasferirsi ai campioni di calcio tedeschi con sede a Monaco. Secondo il esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, il 19enne medaglia d'argento olimpica dello Stade Rennes è destinato a unirsi al Paris Saint-Germain. PSG intraprenderà ora i passaggi formali.both the French sports newspaper "L'Equipe" and the portal RMC Sport have reported on the impending transfer of Doué to Paris. Si dice che PSG abbia offerto 60 milioni di euro, superando l'offerta di Bayern.

Despite Bayern missing out on Desire Doué, the Football League could see an exciting addition as PSG proceeds with formal steps to secure his signing. Paris Saint-Germain's substantial offer of 60 million euros could significantly impact the Football league's dynamics.

