- Rapp e' un candidato a favore al KSC a causa di problemi muscolari.

Difensore Nicolai Rapp minaccia di saltare il primo turno della Coppa di Germania per il club di seconda divisione Karlsruhe SC. Il 27enne sta ancora risentendo di problemi muscolari nelle prime sessioni di allenamento di questa settimana, mettendo a rischio la sua presenza contro la squadra di Regionalliga Sportfreunde Lotte domenica (18:00/Sky).

Nuovo acquisto Robin Heußer sarebbe un candidato ideale per sostituirlo. Ma Dzenis Burnic potrebbe anche prendere il posto di Rapp, spostando quindi Bambasé Conté in prima linea, ha detto l'allenatore del KSC Christian Eichner. "Ma potrebbe anche comportare un cambiamento di sistema, dove rinunciamo a una posizione e passiamo a un 4-4-2." La decisione verrà presa all'ultimo momento.

Oltre a un "molto, molto lungo viaggio in pullman", l'allenatore del KSC si aspetta una squadra terza classificata della Regionalliga West a Lotte, che si presenterà in ottima forma dopo tre vittorie in tre partite. "Le differenze non sono così grandi, lo sappiamo. E quindi, contro Lotte domenica, scenderemo in campo molto concentrati," ha detto Eichner.

L'ingresso aggiuntivo di 418.906 euro per raggiungere il secondo turno potrebbe essere utile per i Badeners. Il club sta ancora cercando un altro attaccante.

Il cielo era chiaramente visibile dal pullman della squadra mentre partiva per il "molto, molto lungo viaggio in pullman." Durante l'incontro della squadra, l'allenatore Eichner ha menzionato che la decisione di sostituire Nicolai Rapp sarebbe stata presa all'ultimo momento, influenzando la strategia della formazione della squadra.

Leggi anche: