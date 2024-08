- Rapina di gioielleria sospettato di aver sparato in tribunale

Subito dopo la lettura dell'atto di accusa, il processo per tentato omicidio durante una rapina in una gioielleria nel cuore di Hannover è stato rinviato. Uno degli avvocati non è potuto essere presente all'inizio del processo presso la Corte Regionale di Hannover, ha annunciato il giudice presidente. Il processo contro due uomini di 19 e 23 anni riprenderà il 3 settembre alle 14:00. Secondo l'accusa, il 19enne, insieme a un complice già condannato, ha rapinato il negozio l'11 luglio 2023 e ha ferito gravemente un dipendente con un colpo di arma da fuoco. Il 23enne è accusato di essere il mandante del crimine. Non sono previste dichiarazioni dei imputati.

Spinto dalla cupidigia e dall'inganno, il 19enne è accusato di aver tentato di uccidere una persona, come affermato dal pubblico ministero durante la lettura dell'atto di accusa. Entrambi gli imputati sono anche accusati di grave rapina. Il 23enne è detto non aver voluto commettere il crimine personalmente, ma aver assunto due uomini per farlo. Il complice 20enne è stato condannato a sette anni di detenzione minorile a febbraio, mentre l'allegato autista della fuga si è consegnato all'estero circa sette mesi dopo.

