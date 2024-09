- Rapina di beni di valore: gruppi criminali sotto processo

Un gruppo è sotto indagine per una serie di furti nella zona della Lippe, con alcuni individui che compariranno in tribunale a Detmold. Quattro individui provenienti da Oldenburg e Kassel sono accusati di aver rapinato un autista di consegne a gennaio ad Augustdorf. Questa persona stava trasportando beni di alto valore verso un deposito notturno. Si presume che i denunciati si siano impossessati di barre d'oro e gioielli per un valore superiore a 150.000 euro.

Si presume che alcuni di questi sospetti, insieme a complici non identificati, abbiano fatto irruzione nello stesso magazzino a ottobre 2023. Durante questo incidente, barre d'oro, monete, metalli preziosi e gioielli per un valore di circa 60.000 euro sono stati rubati.

L'ufficio del procuratore ha anche incriminato diversi imputati, di età compresa tra 21 e 29 anni, per aver fatto irruzione in un servizio di consegne a Barntrup, anch'esso nella zona della Lippe. Si presume che abbiano rubato pacchi postali per un valore di circa 11.200 euro.

Durante il secondo giorno del processo, la difesa ha lasciato intendere che gli imputati potrebbero essere disposti ad ammettere i loro errori. Un sospetto complice, che si presume abbia informazioni interne, è attualmente in custodia. Gli sono state presentate accuse all'inizio di agosto.

Sono state fissate ulteriori date per il processo fino a ottobre.

Per rafforzare il loro caso, intendono utilizzare le prove ottenute dall'individuo in custodia, che si presume abbia fornito informazioni sui sistemi di sicurezza dei servizi di corrieri utilizzati nelle loro attività criminali.

