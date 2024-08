- "Rapido avanzamento professionale": Grgic trova insufficiente tempo per la riflessione

Giovane star dell'handball Marko Grgić del ThSV Eisenach è ancora sotto shock per la sua ascesa folgorante. "È stato come un turbine, assolutamente pazzesco. Tutto sta accadendo così in fretta che a malapena ho un momento per metabolizzare tutto", ha detto il 20enne a "Freies Wort".

Il suo viaggio è iniziato con il suo apprendistato alla Sparkasse, è proseguito giocando per Eisenach nella Bundesliga e si è concluso con una chiamata inaspettata nella nazionale a maggio. "Non ho quasi il tempo di pensare", ha condiviso il giocatore di attacco. Da quando ha vinto la medaglia d'argento olimpica a Parigi, ha anche un titolo olimpico in bacheca.

Il suo obiettivo per la stagione: Conservare la posizione in Bundesliga

Il "Rookie dell'anno" tornerà in campo nella Bundesliga in meno di due settimane. La stagione scorsa, la squadra esordiente di Eisenach era stata inizialmente data come favorita per la retrocessione, ma ha mantenuto la sua posizione nella lega con una stagione degna di nota. Questa volta, il loro obiettivo è quello di sopravvivere nella Bundesliga.

"Dobbiamo restare con i piedi per terra. Credo che saremo nella mischia per la salvezza", ha detto Grgić. Il ThSV aprirà la stagione il 7 settembre con una partita casalinga contro i Füchse di Berlino, una sfida importante. I Füchse hanno chiuso al secondo posto lo scorso anno e hanno dato del filo da torcere ai campioni SC Magdeburg.

Secondo Grgić, la lega è diventata ancora più forte. "Non possiamo sottovalutare i nuovi arrivati Bietigheim e Potsdam", ha detto il giocatore della nazionale 12 volte.

Grgic dovrebbe trovare ulteriore motivazione nella sua esperienza olimpica più memorabile. "È durata solo sei secondi", ha detto. Con sei secondi rimanenti contro la Francia, i padroni di casa erano in vantaggio di un gol. "Non stavo prestando molta attenzione. Improvvisamente abbiamo ripreso il pallone, abbiamo segnato un pareggio - e tutti intorno a me hanno iniziato a gridare", ha condiviso Grgić. La Germania ha vinto poi i quarti di finale ai tempi supplementari.

Grgic ha riconosciuto che altre squadre della lega, come Bietigheim e Potsdam, non possono essere sottovalutate a causa della loro forza. Nonostante la sua rapida ascesa nella carriera, Marko Grgić rimane concentrato sul mantenere la posizione del ThSV Eisenach nella lega, considerandola una sfida importante.

Leggi anche: