Rapido aumento della trasmissione del virus Mpox nelle regioni africane

Organizzazioni sanitarie in tutto il mondo stanno affrontando un preoccupante aumento dei casi di Monkeypox, superando il numero totale dell'anno precedente. Questo virus rappresenta una minaccia significativa per i bambini di età inferiore ai 15 anni. Medici Senza Frontiere ha espresso gravi preoccupazioni riguardo alla situazione nella Repubblica Democratica del Congo.

Secondo il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie dell'Africa (CDC), sono stati segnalati circa 1.200 casi sospetti o confermati di infezione da Monkeypox nelle ultime settimane, con tre diverse varianti, tra cui la 1b.

Sono stati segnalati circa 18.737 casi di Monkeypox in Africa dall'inizio dell'anno, un numero significativamente superiore rispetto al 2022, secondo i dati del CDC. Finora, i casi di infezione da Monkeypox sono stati confermati in 12 stati membri dell'Unione Africana, con 541 decessi.

Medici Senza Frontiere ha espresso preoccupazione per la rapida diffusione della malattia, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo. "Siamo preoccupati non solo per la recente mutazione, ma anche per il fatto che la malattia è comparsa nei campi profughi intorno a Goma, dove le persone vivono a stretto contatto e la malattia potrebbe diffondersi rapidamente", ha dichiarato Jasmin Behrends, esperto di salute globale dell'organizzazione in Germania. Medici Senza Frontiere ha già intensificato il suo lavoro con squadre di emergenza nell'est della Repubblica Democratica del Congo nelle ultime due mesi.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il livello di allerta più alto per le nuove epidemie di Monkeypox in Africa e l'emergere di varianti più pericolose, come la 1b. Ciò è stato fatto per coinvolgere i membri di tutto il mondo con esperienza in questo campo. Questo virus, noto da decenni come "monkeypox", può essere trasmesso dagli animali agli animali, ma può anche essere trasmesso da persona a persona, ad esempio attraverso i contatti sessuali. I sintomi includono lesioni cutanee, febbre alta e dolori muscolari.

"Senza un miglior accesso ai vaccini, migliaia di persone, comprese i bambini di età inferiore ai 15 anni, non potranno ricevere protezione contro l'infezione", ha dichiarato Justin Eyong, coordinatore epidemiologico di Medici Senza Frontiere nella Repubblica Democratica del Congo. Questa fascia di età è particolarmente vulnerabile al virus Monkeypox: i bambini di età inferiore ai 15 anni rappresentano il 56% di tutti i casi di Monkeypox e il 79% di tutti i decessi quest'anno.

La Svezia è diventata la prima nazione europea a segnalare un caso di infezione da virus 1b in uno dei suoi residenti. La persona interessata è un viaggiatore che è tornato da una parte dell'Africa colpita da un'

