Ramla Ali è la campionessa di pugilato che ridefinisce la bellezza

Guantoni indossati, sudore che cola, capelli tirati a treccia: "La metà delle mie foto (sui social media) mi ritraggono mentre sono in disordine in palestra", ha detto. "Ma le pubblico per dimostrare che questo è il lato grintoso della boxe. Questo è il duro lavoro che bisogna fare".

Il lavoro di Ali ha sicuramente dato i suoi frutti. Nel 2016 è stata incoronata miglior pugile dilettante del Paese nella sua divisione di peso, vincendo i campionati nazionali Elite, le English Title Series e i Great British Elite Championships. Un altro momento di svolta nella sua carriera è arrivato due anni dopo, quando ha realizzato il sogno di rappresentare la Somalia - il suo Paese di nascita - a livello internazionale.

Fino a quel momento il Paese non aveva ancora una federazione pugilistica. Insieme al marito e allenatore Richard Moore, Ali ne ha creata una nel Regno Unito e ora viaggia in tutto il mondo per le competizioni - dal Botswana all'India a Hong Kong - ed è attualmente campionessa africana dei pesi piuma.

Un lato più rilassato della campionessa di pugilato è stato catturato dal defunto titano della fotografia di moda Peter Lindbergh, che l'ha fotografata per il numero di settembre 2019 di British Vogue "Forces For Change". Ali ha visto la sua copertina come un modo per contribuire alla conversazione sulla rappresentazione nella moda. "Vedere ragazze che mi somigliano, con i capelli afro, sulle copertine delle riviste è fantastico", ha detto.

Un altro momento saliente è stata la conversazione con la guest editor del numero, Meghan Markle, incaricata di scegliere le star della copertina. (In totale erano 15, tra cui l'attrice e sostenitrice LGBTQ Laverne Cox, il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern, l'attrice Gemma Chan e l'attivista Sinéad Burke).

"È una storia divertente", ha raccontato Ramla, spiegando di aver perso una chiamata sul cellulare da un numero privato e di aver pensato che si trattasse di una telefonata truffaldina. Quando ha ricevuto una chiamata dallo stesso numero, l'ha ignorata.

"Poi la terza volta ho pensato che probabilmente era mia madre. Ho risposto e l'interlocutore ha detto: 'Ciao, sono Meghan'". Ali ha raccontato. "Abbiamo fatto una bella chiacchierata; è una persona dolcissima. Tutto ciò che usciva dalla sua bocca era molto genuino".

Ali è arrivata nel Regno Unito come rifugiata di guerra. Di conseguenza, non conosce la sua data di nascita esatta. La sua famiglia era fuggita dalla Somalia all'inizio degli anni '90, dopo che il fratello maggiore, che all'epoca aveva solo nove anni, era morto a causa di una granata lanciata nel giardino di casa mentre giocavano. Temendo per la propria vita, la famiglia fuggì da Mogadiscio attraverso un'affollata imbarcazione verso il Kenya, prima di stabilirsi finalmente a Londra.

All'inizio Ramla ha faticato ad adattarsi alla sua nuova vita. Presa in giro per il peso che aveva messo su da ragazzina, Ali ha iniziato a praticare il pugilato per buttarlo giù, ma ha tenuto nascosta l'attività alla sua famiglia per oltre un decennio. Sua madre, ora sua "fan numero uno", ha detto, considerava immodesto per le donne praticare sport. "Quando si proviene da una famiglia africana, l'educazione è fondamentale".

Quando Ali entrò per la prima volta nella sua palestra locale di East Ham, a Londra, all'età di 13 anni, dovette aspettare fino a 40 minuti per usare gli spogliatoi, perché non c'erano strutture per le donne. "Ero l'unica ragazza", ha ricordato.

Ripensando alla sua concezione infantile della bellezza, Ali ha spiegato quanto la televisione sia stata influente nel creare ideali. "Quando ero al sesto anno (circa 10 anni), mi sono rovinata i capelli (curandoli)", ha detto. "Volevo solo i capelli lisci perché era quello che vedevo in TV. Ora abbraccio i miei capelli naturali".

Per Ali la bellezza è una forza, piuttosto che un bene superficiale. "La bellezza è al 100% forza dentro di sé", ha detto. "Devi sentirla, ecco cosa significa per me la bellezza. Ci sono così tante belle donne là fuori, ma se non ti senti una bella persona dentro, allora sei passata da un dieci a un due. Per quanto possa sembrare smielato, ci credo davvero".

Oggi ha gli occhi puntati sui Giochi Olimpici di Tokyo del 2020, ma questo non le ha impedito di trovare il tempo per fare del volontariato. Un giorno alla settimana insegna lezioni di autodifesa a donne che indossano prevalentemente l'hijab, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, nel sud di Londra. "È uno spazio sicuro per loro, senza uomini".

"Non è un corso di boxe. Insegno loro a tirare di boxe. A loro piace molto", ha aggiunto Ali. "Alcune ragazze hanno detto che si sentono più sicure a camminare da sole, quindi credo di aver fatto bene il mio lavoro".

Rifiutando di adattarsi a uno stampo, Ali si sta anche rapidamente affermando nel campo della moda e della bellezza, come ambasciatrice di marchi come Coach, Nike e Pantene. Ha anche firmato con IMG Models.

L'attrice ha notato un netto miglioramento in termini di diversità nella moda, con i marchi che hanno intrapreso nuove strade più inclusive. "Nike ha un abbigliamento attivo per taglie forti", ha detto. "Chiunque può avere un bell'aspetto quando va in palestra. Finché si è in salute, si può essere di qualsiasi taglia".

Il suo messaggio sull'amore per se stessi e sul rispetto per gli altri è qualcosa che spera di trasmettere ai suoi giovani fan: ha quasi 40.000 follower su Instagram.

"Una ragazza potrebbe essere davvero felice di postare [una foto di se stessa] con un reggiseno sportivo e degli hot pants: lasciatela fare", ha detto. "Non c'è bisogno di commentare: "Cosa penserebbe tua madre?". Questo fa sì che le persone si vergognino del proprio corpo. Lascia che si senta a suo agio".

Ramla ritiene che Instagram possa essere uno strumento positivo per costruire comunità e condividere idee sulla bellezza da nuove prospettive. A titolo di esempio, una delle sue maggiori fonti di ispirazione sulla piattaforma è la star del tennis Serena Williams.

"La seguo da quando mi sono iscritta a Instagram", ha detto Ali. "Adoro il fatto che non abbia paura di essere se stessa: posta foto e dice "Non le farò ritoccare, voglio ancora che la mia cellulite si veda".

Mi piace perché non tutti hanno una pelle perfetta e allora ti guardi e pensi: "Wow, anch'io posso amarmi"", ha continuato. "Se una persona straordinaria come Serena è felice di mostrare questo al mondo, allora non dovrei vergognarmi".

