Rameshbabu Praggnanandhaa: Dopo aver battuto Magnus Carlsen, il primo pensiero dell'adolescente scacchista indiano è stato quello di recuperare il sonno

Mentre la maggior parte delle persone dorme, un sedicenne si siede sulla sedia, coprendosi la bocca con la mano in stato di shock. Si sta rendendo conto della portata di ciò che ha appena fatto.

Rameshbabu Praggnanandhaa ha appena sbalordito Magnus Carlsen, conquistando un posto al tavolo più alto di questo sport battendo il giocatore più dominante degli scacchi.

Ma invece di festeggiare, Praggnanandhaa pensa alla digestione.

"Penso che sia ora di andare a letto", ha spiegato alla CNN Sport. "È ora di andare a letto, perché non penso di cenare alle 2:30 del mattino".

Per Praggnanandhaa è il momento più importante della sua carriera.

È stato un momento di svolta per la giovane star - soprannominata Pragg - ottenere una vittoria contro il cinque volte campione del mondo e attuale numero 1 del mondo durante l'Airthings Masters - un torneo online - a febbraio. In questo modo, è diventato il più giovane giocatore a battere Carlsen da quando la superstar è diventata campione del mondo nel 2013.

Ma anche dopo mesi di riflessione sulla vittoria, Praggnanandhaa rimane lucido, nonostante le fanfare che l'hanno accompagnata; un'abilità che ha imparato già in giovane età.

"Anche se avessi avuto tempo, non credo che avrei festeggiato, perché di solito non festeggio troppo le cose perché, ok, questa è solo una vittoria, ed è solo una vittoria, ed è un gioco rapido, quindi ci sono molte altre cose da fare e molte altre cose su cui lavorare", ha detto Praggnanandhaa.

"È solo una vittoria, quindi non è la fine di qualcosa. E penso che lo stesso valga per una sconfitta. Se si perde una partita, non è la fine".

Influenzata

Nata e cresciuta a Chennai, in India, la sorella maggiore di Praggnanandhaa, Vaishali, è anch'essa una scacchista di successo: è diventata una donna grandmaster nel 2018 e un maestro internazionale nel 2021.

"Ha iniziato a giocare quando aveva sei anni", ha detto Praggnanandhaa.

"All'epoca avevo due anni e quando si esercitava a casa, di solito andavo a disturbarla; poi i miei genitori hanno deciso di comprarmi un libro di scacchi e così è iniziato tutto. Poi ho iniziato ad andare ai tornei e ad allenarmi".

Da lì, Pragg si è innamorato del gioco. Mentre la sorella faceva le sue mosse, il giovane Pragg, con l'aiuto dei genitori, tracciava il suo percorso in questo sport.

Chennai è descritta come la "capitale indiana degli scacchi" e ha fornito a Praggnanandhaa molte opzioni per affinare il suo mestiere, in particolare presso l'accademia Bloom Chess, dove dice di aver "imparato molto".

All'età di sei anni è arrivato secondo nel campionato indiano under 7, prima di vincere l'oro ai campionati asiatici; un momento che considera una catapulta per il suo successo futuro.

A sette anni, Praggnanandhaa ha vinto il titolo di campione mondiale giovanile di scacchi under 8 nel 2013. Ha poi conquistato il titolo di campione del mondo giovanile di scacchi under 10 nel 2015.

E poi, nel 2016, ha creato la storia.

La gioventù

Mentre molti altri bambini di 10 anni erano fuori a divertirsi con gli amici o a scuola, Praggnanandhaa stava incidendo il suo nome nei libri dei record.

Vincendo la sua partita al nono turno del KiiT International Chess Festival di Bhubaneswar, in India, Praggnanandhaa si è guadagnato la sua terza norma di maestro internazionale, un riconoscimento che viene assegnato per l'alto livello delle prestazioni in un torneo.

Avendo già ottenuto due precedenti norme, all'età di 10 anni, 10 mesi e 19 giorni, Praggnanandhaa è diventato un maestro internazionale di scacchi, il più giovane di sempre.

Poi, nel 2018, è diventato il secondo più giovane grande maestro di scacchi al mondo, all'età di 12 anni.

Ammette che dopo essere diventato un maestro internazionale, ha sentito una certa pressione per progredire e diventare un gran maestro.

"Avevo circa un anno e mezzo di tempo per diventare un grande maestro. Ma credo che a quel tempo partecipassi a molti tornei e che a quel punto avessi una certa pressione nel cercare di diventare un grande maestro", ha detto.

Quando sono diventato grande maestro, è stato un sollievo perché ho provato per circa due anni a giocare, disputando almeno due tornei al mese, quindi è già una cosa enorme".

"Ed è stata dura. Sono stato molto contento di aver completato i requisiti. So solo che posso concentrarmi sul miglioramento del mio gioco e che sto giocando a scacchi proprio come faccio (mentre) prima stavo cercando di diventare un grandmaster".

Dopo essere diventato un grande maestro, Praggnanandhaa è tornato a Chennai con un'accoglienza da eroe, con una folla enorme e una funzione nella sua vecchia scuola.

La vittoria

Praggnanandhaa ha dovuto abituarsi a giocare contro avversari più anziani, essendo sbocciato in età così giovane.

"Quando ho iniziato a giocare a scacchi, ho giocato contro molti giocatori più anziani... Ero l'unico piccolo, quindi per me è una cosa normale. Non mi mette sotto pressione perché anche se perdo, va bene... non fa molta differenza".

Quando ha affrontato Carlsen a febbraio, le probabilità erano molto alte contro Praggnanandhaa.

Cinque volte campione del mondo e numero 1 al mondo, Carlsen è il giocatore più dominante della storia recente di questo sport.

Ma Praggnanandhaa è rimasto calmo e preciso e, mentre Carlsen commetteva alcuni errori inusuali, ne ha approfittato per ottenere una famosa vittoria.

In questo modo, Praggnanandhaa è diventato solo il terzo grande maestro indiano a vincere contro il norvegese dopo Viswanathan Anand e Pentala Harikrishna.

Se Praggnanandhaa non ha festeggiato troppo la sua vittoria, la reazione e gli elogi ricevuti da alcuni dei suoi connazionali - in particolare dal giocatore di cricket Sachin Tendulkar, considerato da molti uno dei più grandi battitori di tutti i tempi - gli hanno fatto capire il significato della sua vittoria.

"È stato fantastico vedere così tante persone che seguono gli scacchi. Penso che gli scacchi stiano ricevendo un enorme sostegno e questo è molto positivo per gli scacchi", ha spiegato Praggnanandhaa. "È bello vedere che altre persone, altri sportivi e professionisti... seguono gli scacchi e si interessano ad essi. È una cosa bella e una grande cosa per gli scacchi".

Nonostante la sua tenera età, Praggnanandhaad ha un rating della Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE) di oltre 2600, ed è classificato al 108° posto nel mondo.

Ora Praggnanandhaa spera di "entrare nella top 10 (del mondo) e di provare a giocare per il campionato del mondo" nel prossimo futuro.

Quando gli viene chiesto se si considera una luce guida per i giovani appassionati di scacchi in così giovane età, proprio come il suo atteggiamento calmo, Pragg è adeguatamente modesto riguardo a tali aspettative.

"Penso che forse alcuni mi vedano (come un modello)", ha spiegato. "Non lo so, perché per me tutti i migliori giocatori sono dei modelli, perché ognuno di loro ha qualità diverse da cui imparare. E se qualcuno può imparare qualcosa da me, è un bene".

