Ramelow vuole soldati con casco blu in Ucraina - compresi i tedeschi

Il Presidente della Turingia Ramelow fa una richiesta che il suo partito avrebbe evitato a lungo - a causa di Sahra Wagenknecht, che critica aspramente. L'idea di soldati dell'ONU in Ucraina è attualmente probabilmente molto irrealistica, poiché un cessate il fuoco è ancora lontano.

Il Presidente della Turingia Bodo Ramelow si pronuncia a favore della partecipazione di soldati tedeschi a una potenziale missione dell'ONU in Ucraina in caso di cessate il fuoco. "Dovremmo essere aperti alla partecipazione di soldati tedeschi con mandato dell'ONU in caso di cessate il fuoco", ha detto Ramelow al "Tagesspiegel": "Se ci sarà un cessate il fuoco, gli europei dovrebbero essere pronti a inviare soldati dell'ONU in Ucraina".

Il partito della Sinistra ha finora "evitato una decisione del genere, anche perché Frau Wagenknecht lo ha impedito", ha accusato il suo ex collega di partito e presidente della stessa BSW. Ramelow conta su Pechino per questo. "L'Europa dovrebbe chiarire la sua relazione con la Cina, tra le altre cose. Perché la Cina potrebbe generare un impulso che costringe la Russia a un cessate il fuoco", ha detto.

Tuttavia, le possibilità di un cessate il fuoco sono estremamente basse. Vladimir Putin ha formulato diverse condizioni, come concessioni territoriali ampie, che l'Ucraina respinge fermamente. Inoltre, la parte russa ribadisce ripetutamente di voler raggiungere i suoi obiettivi di guerra. L'ex presidente Medvedev ha detto che anche in caso di cessate il fuoco, vuole portare i territori ucraini rimanenti "nel grembo della terra russa".

Solo l'Ucraina stessa può decidere sulle concessioni territoriali, "non Frau Wagenknecht o Oskar Lafontaine", ha detto Ramelow: "Non possiamo imporre un pace dettata allo stato attaccato". Ramelow ha accusato Wagenknecht di "diffondere solo gli argomenti di Putin" oggi. Quando gli è stato chiesto se l'ex commissario della Stasi Marianne Birthler ha ragione nel accusare Wagenknecht di "propaganda del Cremlino", Ramelow ha risposto: "È così che lo percepisco".

Come sinistra, sa che Putin "è un autocrate, un chauvinista e un imperialista", ha detto Ramelow: "Non parlerò per lui, anche se potrebbe costarmi voti". Uno stato sotto attacco come l'Ucraina deve poter difendersi, ha detto: "Tuttavia, sono preoccupato per le consegne di armi e le ho sempre respinte".

Ramelow ha criticato il modo in cui il cancelliere Olaf Scholz sta procedendo con il previsto dispiegamento di missili a lungo raggio USA in Germania. "Non è giusto che il nostro cancelliere federale viaggi alla summit della NATO e sorprenda la popolazione con un breve comunicato su un passo così centrale. Che il Bundestag non sia coinvolto può solo sorprendermi", ha detto.

