- Ramelow sottolinea la necessità di intraprendere azioni incentrate sulle elezioni in Turingia.

Il Sinistra proseguirà con iniziative come l'offerta di un terzo anno gratuito di asilo nido o lo sviluppo di una corporation immobiliare di proprietà dello stato, indipendentemente dal risultato delle elezioni. Lo hanno dichiarato i leader del partito durante la presentazione del loro programma triennale a Erfurt. Bodo Ramelow, che guida il governo di minoranza e è il candidato principale del Sinistra, ha dichiarato dopo le elezioni di mirare a trattative tra i partiti democratici per creare un governo di maggioranza stabile. È aperto a discussioni con tutti i partiti, ad eccezione dell'estrema destra AfD.

Ramelow, che è al potere da un po' di tempo, secondo vari sondaggi, ha poche prospettive di essere rieletto.

Il politico del Sinistra Jan van Aken, aspirante alla presidenza federale, prevede un migliore risultato nelle elezioni statali rispetto a quanto previsto dai sondaggi. "Acquisteremo slancio nelle fasi finali", ha detto van Aken a RTL e ntv. "Arriveremo almeno al 20 percento". Attualmente, il Sinistra ottiene tra il 13 e il 14 percento, in calo dal 31 percento del 2019.

Van Aken non esclude una coalizione con l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW), ma esprime riserve. "Un capo del BSW? Non hanno nemmeno il personale per farlo. Vedremo cosa accadrà dopo le elezioni".

Katja Wolf, candidata principale del BSW in Turingia, ha escluso una coalizione con l'AfD, ma non con il Sinistra. " Dipende dai risultati delle elezioni", ha detto nel podcast 'Berlin Playbook' di 'Politico'. Wolf: "Non credo che sia impossibile se insieme possiamo formare una maggioranza stabile in Turingia".

Ramelow ha accusato Wolf di aver dichiarato, dopo aver lasciato il Sinistra per il BSW, che il suo obiettivo era tenere a bada l'AfD e il suo candidato principale Björn Höcke, "ma è successo il contrario. Ci ha indeboliti".

Il Sinistra, guidato da Ulrike Grande-Röthig in Turingia, vuole ridurre le spese per la cura dei bambini. Il finanziamento dei kindergarten dovrebbe essere condiviso tra lo stato e i comuni, ha detto Ramelow. L'obiettivo è quello di rendere gradualmente la cura dei bambini e l'istruzione completamente gratuite in Turingia.

Grande-Röthig ha dichiarato che il Sinistra, essendo al potere da dieci anni, continuerà a lavorare costruttivamente per affrontare i problemi dello stato nel parlamento dopo le elezioni. "Abbiamo la responsabilità di mantenere governabile questo stato". Ramelow ha chiarito che il suo partito non è stato in grado di implementare diversi progetti a causa dell'assenza di una maggioranza nel governo di minoranza rosso-verde.

Tra i progetti a cui il Sinistra è dedito c'è l'istituzione di una società di sviluppo immobiliare statale, che mira a costruire circa 1.500 appartamenti in affitto a prezzi accessibili entro il 2030. Il partito prevede inoltre di introdurre una legge nel parlamento statale per ostacolare l'acquisizione di grandi appezzamenti di terreno agricolo da parte delle società di investimento. Inoltre, il partito prevede un biglietto statale di 28 euro per le persone sotto i 28 anni e l'istituzione di un'autorità centrale per l'immigrazione statale, ha dichiarato il co-presidente Christian Schaft.

