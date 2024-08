- Ramelow sostiene un adeguamento fondamentale all'interno della fazione progressista.

A seguito delle dimissioni dei due leader, Janine Wissler e Martin Schirdewan, come co-presidenti della Sinistra a livello nazionale, il Primo Ministro della Turingia, Bodo Ramelow, ha auspicato cambiamenti significativi all'interno del suo partito. In un'intervista a Erfurt, Ramelow ha invitato le associazioni distrettuali e statali a concentrarsi non solo su questioni di personale, ma ad affrontare anche i problemi strutturali. Ha sottolineato l'importanza di una migliore integrazione delle associazioni statali nella struttura formale del partito.

Wissler e Schirdewan hanno annunciato le loro dimissioni domenica e non si candideranno per la rielezione al congresso del partito a Halle in ottobre. Ramelow ha riconosciuto il loro impegno e la loro decisione responsabile fino a quel momento.

Parlando con "Stern", Ramelow ha detto: "L'annuncio è un passo assolutamente necessario". although the resignation came at an inconvenient time, with state elections in Saxony and Thuringia scheduled for September 1, he respects the choices of his colleagues. However, he believes that a new leadership in the Left party can only contribute to a broader rejuvenation of the party. Merely changing leadership personnel is not enough, in his opinion.

Il partito della Sinistra ha lottato con i numeri delle rilevazioni che scendono da quando Sahra Wagenknecht se n'è andata e ha fondato il suo partito. Ramelow vuole continuare a servire come Primo Ministro in Turingia, ma il suo partito della Sinistra sta attualmente registrando tra l'11 e il 16 percento, dopo la fondazione del Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Alle elezioni statali del 2019, il partito della Sinistra è emerso come la forza più forte in Turingia con Ramelow alla guida, ottenendo il 31 percento dei voti.

La commissione del partito della Sinistra potrebbe dover affrontare i numeri delle rilevazioni che scendono e i problemi strutturali, come suggerito dal Primo Ministro della Turingia Bodo Ramelow.

