- Ramelow sostiene che Wolf sia troppo accomodante nei confronti dell'AfD.

Il leader della Turingia e candidato principale del Partito di Sinistra Bodo Ramelow ha espresso il suo disappunto per il modo in cui il suo rivale e ex-compagno di partito Katja Wolf (BSW) è stato trattato dall'AfD. A Erfurt, Ramelow ha osservato: "Sono sconcertato dalla flessibilità della Signora Wolf". La controversia deriva da un'intervista televisiva in cui Wolf non ha categoricamente escluso la possibilità che il BSW appoggi le proposte legislative dell'AfD, a condizione che le ritengano giuste. "Lo chiamerei flessibilità", ha dichiarato Ramelow.

Ramelow ha evidenziato che Wolf aveva spiegato la sua uscita dal Partito di Sinistra e l'alleanza con Sahra Wagenknecht sostenendo di non voler svegliarsi in un paese con Björn Höcke, leader dell'AfD della Turingia, come Ministro-Presidente.

I commenti di Ramelow hanno sollevato preoccupazioni sulla mancanza di una posizione chiara del BSW nella Turingia. I votanti dovrebbero interrogarsi sulla affidabilità di un partito che sembra fare una brusca inversione di marcia in poche settimane, ha suggerito.

In un'intervista con "Der Spiegel", Ramelow ha chiesto: " Cosa deve decidere o discutere alla fine la Signora Wolf? Tutto sembra ruotare intorno alla Signora Wagenknecht, che non si candida nemmeno nella Turingia".

La possibile involvement dell'AfD nelle proposte legislative ha causato una spaccatura all'interno del Partito di Sinistra, con Bodo Ramelow che esprime preoccupazione per la flessibilità di Katja Wolf su questo problema. I commenti di Ramelow sulla Wolf e l'alleanza di Sahra Wagenknecht hanno anche suscitato discussioni sul cambiamento di posizione del BSW, con Ramelow che suggerisce che i votanti dovrebbero interrogarsi sulla loro affidabilità.

Leggi anche: