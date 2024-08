- Ramelow sopporta un'agonia di consegne di oggetti legati al braccio.

Il leader della Turingia e candidato principale del partito di Sinistra, Bodo Ramelow, non è favorevole alla distribuzione di armi. Spinge per un nuovo ordine europeo per la pace. "Innanzitutto, sono contrario a qualsiasi tipo di distribuzione di armi. Preferirei che nella nostra Costituzione fosse scritto che le armi non devono essere esportate dalla Germania", ha dichiarato Ramelow nel magazine mattutino della ZDF.

L'idea di creare la pace con meno armi continua a risuonare in lui, ha sottolineato il 68enne. Tuttavia, ha riconosciuto anche il trattamento duro di Putin nei confronti dei paesi confinanti. "Abbiamo bisogno di un 'nuovo ordine europeo per la pace'", ha affermato. Ramelow ha ricordato che nel 2022, quando la Russia ha attaccato l'Ucraina, era ancora alla guida del Bundesrat. "Di conseguenza, ho dichiarato senza esitazione: uno stato sotto attacco ha il diritto di difendersi".

Le elezioni per il parlamento regionale della Turingia sono previste per il 1° settembre. Attualmente, il partito di Sinistra di Ramelow è al quarto posto nei sondaggi - dietro AfD, CDU e BSW.

Nonostante la sua opposizione alla distribuzione di armi, Bodo Ramelow ha riconosciuto la necessità per uno stato indifeso di proteggersi durante un attacco, un riferimento fatto durante l'attacco della Russia all'Ucraina nel 2022. Le elezioni per il Landtag in Turingia del 1° settembre metteranno alla prova la posizione del partito di Ramelow, poiché attualmente sono in svantaggio rispetto ai loro concorrenti nei sondaggi.

Leggi anche: