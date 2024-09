Caccia Collaborativa in Turingia - Ramelow propone assistenza al governo di coalizione al potere.

Nel caos post-elettorale della Turingia, il Ministro-Presidente della Sinistra Bodo Ramelow mantiene un dialogo aperto con la CDU, riconoscendo la complessità del processo di formazione della coalizione. Ha ribadito la sua posizione durante la campagna, esprimendo il suo disaccordo per un governo di minoranza in Turingia e sottolineando la necessità di una maggioranza democratica in parlamento.

Quando gli è stato chiesto di una coalizione tra la CDU, la Sinistra e l'SPD che manca di un solo voto, Ramelow ha indicato che il voto decisivo era alla portata di mano.

La Turingia si trova ad affrontare complessità dopo le elezioni a causa dell'influenza significativa dell'AfD, etichettata come estremisti di destra e il partito più forte, ma nessun altro partito vuole formare una coalizione con loro. Il candidato della CDU, Mario Voigt, mira a diventare il nuovo Ministro-Presidente, e una coalizione con la Sinistra e l'SPD potrebbe essere fattibile, ma porterebbe solo 44 dei 88 seggi nel parlamento statale, lasciandoli un seggio corto dalla maggioranza.

Il partito della Sinistra di Ramelow ha subito un significativo passo indietro nelle elezioni, ottenendo 12 seggi nel nuovo parlamento statale. Tuttavia, la CDU ha categoricamente escluso qualsiasi "coalizione o collaborazioni simili" con la Sinistra, così come con l'AfD, in una risoluzione del congresso del partito federale.

Ramelow respinge l'idea di allinearsi con la Sinistra come un "progetto imprudente".

Quando gli è stato chiesto se avrebbe considerato il cambio di schieramento, Ramelow ha respinto l'idea. "Quello sarebbe un progetto imprudente. No. Continuerò ad affiliarmi con la fazione della Sinistra e onorerò il mio impegno per aiutare a formare un governo di maggioranza." La sua intenzione è di promuovere relazioni stabili in Turingia. "Farò tutto il possibile per rendere la Turingia capace di maggioranza e governabile democraticamente."

Ramelow non ha fornito dettagli sui suoi piani. Durante il ZDF-"heute journal" della sera di lunedì, ha sottolineato che il suo partito ora attende l'avvio dei colloqui e "un invito da parte di Mr. Voigt".

Simultaneamente, ha criticato la risoluzione della CDU sull'incompatibilità della Sinistra. "Trovo molto problematico per la CDU alienarsi sia dalla Sinistra che dall'AfD", ha affermato. "Questo stigmatizza la Sinistra e banalizza l'AfD."

Il partito della Sinistra di Ramelow è uscito vittorioso dalle elezioni statali del 2019 con il 31%, ma non è stato in grado di formare una coalizione di maggioranza, portando a un governo di minoranza rosso-rosso-verde.

Ramelow ora esprime che non può sostenere un governo di minoranza in questo stato; il resto è soggetto a trattative. "Sono esperto in materia."

Despite the CDU's resolution against coalitions with the Left, Ramelow continues to pursue the 'search for a coalition' with parties that share a democratic majority in parliament, aiming to overcome the obstacle of one missing seat in the state parliament.

Given the CDU's unwillingness to form a coalition with the Left or the AfD, the 'search for a coalition' becomes more complex, necessitating exploratory talks between the Left, CDU, and potentially the SPD, to forge a democratic majority in Thuringia's state parliament.

Leggi anche: