Ramelow propone ancora una volta di sostenere l'amministrazione della CDU in Turingia.

Dopo le elezioni in Turingia, la formazione di un governo si sta rivelando un processo lungo e complesso a causa delle intricate scenari di maggioranza. Per la prima volta in un'elezione statale, l'AfD della Turingia, etichettata come estremista di destra dai servizi segreti interni, si è affermata come forza dominante. Tuttavia, tutti gli altri partiti si rifiutano di entrare in coalizioni con l'AfD.

L'attenzione si sta ora spostando verso la formazione di un'amministrazione guidata dalla CDU con Sahra Wagenknecht (BSW). Nella serata di lunedì, l'esecutivo statale della CDU a Erfurt ha deciso di avviare discussioni preliminari con l'SPD e il BSW. Queste conversazioni non sono ancora esplorative.

Il segretario generale della CDU, Christian Herrgott, ha indicato che il processo richiederà probabilmente del tempo. Il BSW desidera dialogare "con tutti i partiti democratici". Non sono stati rilasciati dettagli sulle date del primo incontro.

Una potenziale alleanza a tre partiti della CDU, BSW e SPD sarebbe a un voto di distanza dalla maggioranza. Un'alleanza della CDU, BSW e il Partito della Sinistra garantirebbe una maggioranza, sebbene sia altamente improbabile a causa dell'opposizione della CDU sia all'AfD che alla Sinistra. Di conseguenza, un governo di minoranza guidato dalla CDU è una possibilità.

Ramelow ha detto a "Der Spiegel" di aver espresso durante la campagna la sua riluttanza a sostenere un governo di minoranza in Turingia e di aver sottolineato la necessità di una maggioranza democratica in parlamento. Ramelow ha guidato in passato un governo di minoranza rosso-rosso-verde che si basava sui voti della CDU per far passare le leggi nel parlamento statale. Quando gli è stato fatto notare che la CDU, il BSW e l'SPD sarebbero a un voto di distanza dalla maggioranza, Ramelow ha risposto: "C'è un voto proprio davanti a te".

Ramelow ha anche invitato la CDU a collaborare con il Partito della Sinistra. Ha detto a "Zeit Online" riguardo alla dinamica della maggioranza dopo le elezioni: "Se la CDU decidesse di abbandonare la sua posizione di esclusione e collaborare con noi della Sinistra, i partiti democratici non si troverebbero in un vicolo cieco".

La SPD è stata invitata dall'esecutivo statale della CDU a Erfurt per discutere della formazione di una potenziale alleanza a tre partiti con la CDU e il BSW. Tuttavia, la formazione di un governo con una maggioranza democratica rimane un problema, poiché un'alleanza a tre partiti tra la SPD, la CDU e il BSW sarebbe a un voto di distanza dalla maggioranza.

Leggi anche: