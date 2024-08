- Ramelow non ha intenzione di ritirarsi.

Il Presidente del Consiglio di Stato della Turingia e principale candidato delle elezioni della Sinistra, Bodo Ramelow, non ha alcuna intenzione di ritirarsi in una tranquilla pensione se il voto di Stato non gli sarà favorevole. "Sono un pensionato instancabile", ha affermato il 68enne all'agenzia stampa tedesca a Erfurt.

Avendo raggiunto l'età pensionabile e avendo i documenti corrispondenti, intende continuare il suo percorso politico anche se non otterrà un terzo mandato come Presidente del Consiglio di Stato.

Ramelow si candida per la nomination della Sinistra per l'assemblea statale, sia come favorito che come concorrente diretto a Erfurt. "Ciò significa che è mio dovere servire i miei elettori nell'assemblea statale", ha dichiarato. Che vinca le elezioni dirette o ottenga un seggio attraverso la lista della Sinistra, assumerà i suoi compiti parlamentari. "Non sono il tipo che abbandona la nave in situazioni difficili. L'ho dimostrato come Presidente del Consiglio di Stato".

Le elezioni statali della Turingia di domenica prossima sono previste per produrre maggioranze sfidanti. I sondaggi precedenti indicano che l'AfD emergerà come il partito più influente. La coalizione rossa-rossa-verde di Ramelow, che ha governato dal 2014 con una breve interruzione e senza una propria maggioranza dal 2020, secondo i sondaggi, ha poche possibilità di un altro mandato.

Come Presidente del Consiglio di Stato, Ramelow e i suoi ministri continueranno nel loro incarico fino alla formazione di un nuovo governo. Tuttavia, anche come parlamentare, si sente obbligato: "Farò tutto il possibile per vedere un governo di maggioranza sostenuto da partiti democratici stabilito nella Turingia".

Ramelow è stato il primo politico della Sinistra a guidare un governo statale. Ha anche avviato la formazione di una coalizione a tre partiti in Germania.

