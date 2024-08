- Ramelow etichetta i piani ferroviari federali come insinceri o disonesti.

Il politico di spicco della Turingia, Bodo Ramelow (del Partito di Sinistra), ha avuto parole dure per la strategia del governo federale per potenziare il capitale di Deutsche Bahn. Invece, ha raddoppiato la sua spinta per lo smantellamento dell'azienda. "Questo è l'apice dell'ipocrisia", ha detto Ramelow a Spiegel, facendo riferimento all'accordo di bilancio del governo finalizzato a garantire gli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie. "Non avrei mai pensato che un'azienda apparentemente a scopo pubblico come Deutsche Bahn potesse avere un effetto come un hedge fund", ha aggiunto, facendo riferimento alla nuova filiale di Bahn InfraGo, incaricata delle infrastrutture e dovrebbe considerare i fattori di interesse pubblico nei suoi investimenti. Ramelow ha bollato Deutsche Bahn come un "conglomerato oscuro ora sostenuto con i soldi dei contribuenti".

"Le infrastrutture dovrebbero essere gestite da un'organizzazione non profit"

Ramelow è rimasto fermo sulla sua campagna per lo smantellamento di Bahn. "Dobbiamo separare la rete e le operazioni", ha sottolineato. "Le infrastrutture dovrebbero essere controllate e migliorate da un'organizzazione non profit. DB AG e tutte le sue filiali dovrebbero essere trasformate in un ente pubblico e la legge ferroviaria dovrebbe essere rivista".

Il governo federale ha introdotto un nuovo compromesso sul progetto di bilancio 2025 per attenuare i deficit di diversi miliardi di euro. Ciò viene principalmente ottenuto riallocando i fondi presso la Deutsche Bahn di proprietà dello stato, che dovrebbe ricevere un'ulteriore equity capital di 4,5 miliardi di euro. Ciò non influenzerà il freno al debito e dovrebbe sostituire i sussidi federali diretti.

In precedenza, era stato previsto un aumento di 5,9 miliardi di euro del capitale di equity. Ciò avrebbe dovuto consentire a Bahn di investire nelle riparazioni della rete ferroviaria deteriorata.

"Ramelow ha criticato il governo federale per l'uso di Deutsche Bahn come se fosse un hedge fund, suggerendo la necessità di una gestione delle infrastrutture da parte di un'organizzazione non profit".

"Date le sue posizioni, Ramelow ha sostenuto la trasformazione di DB AG e delle sue filiali in un ente pubblico, con la legge ferroviaria che dovrebbe essere rivista per separare la rete e le operazioni".

Leggi anche: