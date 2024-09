Ramelow esprime preoccupazione per la "concorrenza nel discorso sulle questioni dell'asilo"

Nel dibattito in corso sulla migrazione, il Ministro-Presidente della Turingia, Bodo Ramelow, ha espresso preoccupazione per l'aumento della durezza delle richieste, che purtroppo potrebbe fomentare sentimenti negativi verso gli stranieri. Ha condiviso le sue preoccupazioni con Redaktionsnetzwerk Deutschland, sostenendo che sembra che tutti stiano risuonando con le affermazioni dure fatte dal partito di estrema destra AFD.

Ramelow ha aggiunto che il dibattito sull'immigrazione è fortemente influenzato da incidenti sensazionalistici e negativi, che spesso oscurano i numerosi casi in cui l'integrazione ha successo. Crede che la discussione dovrebbe concentrarsi sui successi dell'immigrazione, non sull'incitamento all'isolamento.

Il Ministro-Presidente ha inoltre evidenziato che in Turingia, con una popolazione in calo, l'8% della popolazione è non-tedesca. Questa percentuale sale al 40% tra i medici ospedalieri e raggiunge il 70% nel settore dell'ospitalità, dove il 70% dei contratti di formazione attuali sono con non-tedeschi. Ramelow ha sottolineato che con oltre 300.000 persone in pensione, ci sono solo 150.000 giovani pronti a sostituirli, quindi c'è bisogno di più immigrazione.

Ramelow: E se fosse fatto in tre mesi?

I leader della coalizione governativa federale di SPD, Verdi e FDP, insieme ai rappresentanti degli stati e ai parlamentari dell'Unione, si sono riuniti per discutere del controllo delle frontiere e delle espulsioni. Tuttavia, non sono riusciti a trovare un consenso. La Ministra Federale dell'Interno Nancy Faeser ha presentato un piano per accelerare il ritorno dei richiedenti asilo ad altri paesi dell'UE responsabili delle loro procedure secondo le regole di Dublino. Ciò richiederebbe agli stati federali di creare condizioni adeguate, come fornire spazio aggiuntivo nei centri di detenzione.

"Non dovremmo chiudere completamente l'unità europea chiudendo i confini", ha dichiarato Ramelow. Ha suggerito processi di asilo più rapidi, chiedendo: "Perché non possiamo completarli in tre mesi?"

