- Ramelow critica la cameriera per la campagna

Due a due settimane e mezzo dalle elezioni statali, il Presidente del Ministero e candidato principale della Sinistra Bodo Ramelow ha criticato la sua ex collega di partito Sahra Wagenknecht per la campagna elettorale del BSW in Turingia.

Wagenknecht "parla ovunque di un accordo politico: il BSW in Sassonia dovrebbe eleggere nuovamente Michael Kretschmer (CDU) come Presidente del Ministero, e in cambio la CDU dovrebbe fare di Frau Wolf la Presidente del Ministero della Turingia", si è lamentato Ramelow con il "Tagesspiegel". "Così Frau Wagenknecht sta già consegnando le posizioni prima delle elezioni". Ramelow ha detto di aver letto questo "con stupore".

Gara a due tra CDU e BSW

Secondo un recente sondaggio Insa commissionato da Funke Medien Turingia, il BSW è in testa con il 19%, seguito dal Partito della Sinistra di Ramelow con il 16%. La candidata principale del BSW Katja Wolf viene spesso menzionata da Wagenknecht come possibile Presidente del Ministero se il BSW supera la CDU. La differenza tra i cristiano-democratici è solo di due punti percentuali, secondo il sondaggio Insa.

Ramelow ha messo in discussione il potere decisionale di Wolf con il "Tagesspiegel". "Se il BSW è in testa, vedremo se Frau Wolf può decidere - o se Frau Wagenknecht decide cosa decide Frau Wolf", ha detto Ramelow. Entrambe, Wagenknecht e Wolf, erano un tempo membri del Partito della Sinistra.

Wagenknecht ha recentemente reso le posizioni sulla questione guerra e pace una condizione per una coalizione a livello di stato con il BSW. Il presidente della Turingia del BSW Steffen Schuetz aveva anche fatto sapere che non avrebbe sacrificato la sua posizione su questo argomento. Un nuovo parlamento statale verrà eletto in Turingia il 1 settembre.

